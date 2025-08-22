Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, MCT Teknik ile imzalanan sponsorluk anlaşmasında soruları yanıtladı.





Suudi Arabistan'a transferi konuşulan milli oyuncu Barış Alper Yılmaz'ın son durumuna değinen Özbek, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Başkan Dursun Özbek, Barış Alper hakkında şu sözleri kullandı;

'Bu planlamayla transfer sezonuna girdik'

"Geçen sene başarılı bir sezon geçirdik. Bu sene özellikle bu dönemde Avrupa'da koyduğumuz hedefler var. Geçen sene arkadaşlarla beraber, başarılı olan takımı muhafaza etmek ve eksik kalan yerlere takviye yapmak hedefini koyduk. Bu planlamayla transfer sezonuna girdik. Bunun en büyük göstergesi geçen sene başarılı olmuş bir takımın önemli oyuncularından bir tanesi Osimhen'di."





'Kesinlikle bozmayı uygun bulmuyorum'

"Koyduğumuz hedefe göre biz önce Osimhen'in transferiyle sezona başladık. Bilahare Leroy Sane'yi de realize ettik. Planlamamız çerçevesinde diğer tespit ettiğimiz nokta transferlerin peşindeyiz. Hal böyleyken, başarılı bir takımın kompozisyonu kesinlikle bozmayı uygun bulmuyorum Galatasaray başkanı olarak."

'Bu amaçtan vazgeçmek olmaz'

"Bir planlama, bir hedef koymuşuz. Bu başarılı takımı muhafaza edeceğiz. Bu amaçtan vazgeçmek olmaz. Aynı takımı muhafaza etme uygunluğundan vazgeçmiş değiliz. Ayrıca, demin de ifade ettiğim gibi takviyeler için çalışmalar devam ediyor. UEFA kriterlerinin uygunluğu da önemli. Transfer sezonları zorludur. Sadece sizin isteklerinize göre yapılmıyor. Biz büyük çaba sarf ediyoruz. Hedefimiz Avrupa'da başarılı hedef geçirmek."















