Bedirhan'ın Yunus Akgün'e yaptığı müdahale kırmızı kart mı, karar doğru mu?

20:5113/02/2026, Cuma
13/02/2026, Cuma
Süper Lig'in 22. haftasına damga vuran RAMS Park’taki pozisyonda, hakem Çağdaş Altay tereddütsüz cebine gitti. Eski hakemler bu pozisyonu yorumladı. Peki, Bedirhan'ın Yunus Akgün’e yaptığı müdahale kırmızı kart mı? İşte sorunun cevabı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında lider Galatasaray, RAMS Park'ta yükselme mücadelesi veren Eyüpspor'u konuk etti. Karşılaşma, özellikle 38. dakikada yaşanan tartışmalı pozisyonla gündeme oturdu. İşte eski hakemlerin o pozisyon için yorumu...

Bedirhan'ın kırmızı kart kararı doğru mu?

Eski hakemlerin bu pozisyon için yorumu şu şekilde;

Deniz Ateş Bitnel:
'Bedirhan’ın ilk müdahalesinde temas görünmüyor fakat sonraki temas Yunus’un koşu frekansını bozuyor!

İhlal var ve pozisyon Bariz gol şansı! Kırmızı kart doğru karar!!'

Serdar Akçer: '
Bariz Gol Şansı Kriterleri

* ihlal ve kale arasındaki uzaklık

* oyunun genel yönü

* topun kontrolünü sağlama veya kazanma ihtimali

* savunma oyuncularının konumu ve sayısı

Kırmızı Kart doğru karar.
'


