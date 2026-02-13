Süper Lig'in 22. haftasına damga vuran RAMS Park’taki pozisyonda, hakem Çağdaş Altay tereddütsüz cebine gitti. Eski hakemler bu pozisyonu yorumladı. Peki, Bedirhan'ın Yunus Akgün’e yaptığı müdahale kırmızı kart mı? İşte sorunun cevabı.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında lider Galatasaray, RAMS Park'ta yükselme mücadelesi veren Eyüpspor'u konuk etti. Karşılaşma, özellikle 38. dakikada yaşanan tartışmalı pozisyonla gündeme oturdu. İşte eski hakemlerin o pozisyon için yorumu...
Bedirhan'ın kırmızı kart kararı doğru mu?
Eski hakemlerin bu pozisyon için yorumu şu şekilde;
İhlal var ve pozisyon Bariz gol şansı! Kırmızı kart doğru karar!!'
* ihlal ve kale arasındaki uzaklık
* oyunun genel yönü
* topun kontrolünü sağlama veya kazanma ihtimali
* savunma oyuncularının konumu ve sayısı