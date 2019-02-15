AVRUPA LİGLERİ

Benfica'nın genç yeteneği Felix transfer rekoru kırabilir

Galatasaray-Benfica maçında sergilediği performansla iyiden iyiye dikkatleri üzerine çeken Portekizli yıldız adayı Joao Felix, Manchester United'ın gündeminde. ESPN'e göre 19 yaşındaki futbolcu 'Kırmızı Şeytanlar'ın kulüp tarihinin en pahalı transferi olabilir.

Haber Merkezi Yeni Şafak
19 yaşındaki Joao Felix, bu sezon Benfica formasıyla çıktığı 14 lig maçında 7 gol attı.

19 yaşındaki Joao Felix, bu sezon Benfica formasıyla çıktığı 14 lig maçında 7 gol attı.

Joao Felix, Galatasaray ile oynanan maçta dikkat çeken bir performans sergilemişti.

Joao Felix, Galatasaray ile oynanan maçta dikkat çeken bir performans sergilemişti.

Fotoğraf: Metin Pala
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Benfica'da bulduğu şansları çok iyi değerlendiren ve dünya futbolunun yeni yıldızı olarak lanse edilmeye başlanan Joao Felix, Galatasaray ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında Manchester United tarafından izlendi.

Uzun süredir dev takımların radarında bulunan futbolcu için ESPN flaş bir iddiada bulundu. Buna göre Manchester United, 19 yaşındaki yıldız adayı için bonservis rekoru kırabilir. Benfica'nın yetenekli oyuncu için 100 milyon eurodan aşağı hiçbir teklifi dinlemeye yanaşmadığı aktarılırken Kırmızı Şeytanlar'ın bu rakamı ödeyebileceği belirtildi.

Manchester United kulüp tarihinin en pahalı transferi 105 milyon euro ile Paul Pogba olmuştu. İngiliz ekibi bu rakamın üstünde bir ödeme yapması halinde kulübün bir futbolcuya ödediği en yüksek bonservis bedelini verecek.

Joao Felix, bu sezon Benfica formasıyla çıktığı 13 lig maçında 7 gol attı, 4 de asist yapma başarısı gösterdi.

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