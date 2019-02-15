Benfica'nın genç yeteneği Felix transfer rekoru kırabilir

Benfica'da bulduğu şansları çok iyi değerlendiren ve dünya futbolunun yeni yıldızı olarak lanse edilmeye başlanan Joao Felix, Galatasaray ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında Manchester United tarafından izlendi.

Uzun süredir dev takımların radarında bulunan futbolcu için ESPN flaş bir iddiada bulundu. Buna göre Manchester United, 19 yaşındaki yıldız adayı için bonservis rekoru kırabilir. Benfica'nın yetenekli oyuncu için 100 milyon eurodan aşağı hiçbir teklifi dinlemeye yanaşmadığı aktarılırken Kırmızı Şeytanlar'ın bu rakamı ödeyebileceği belirtildi.

Manchester United kulüp tarihinin en pahalı transferi 105 milyon euro ile Paul Pogba olmuştu. İngiliz ekibi bu rakamın üstünde bir ödeme yapması halinde kulübün bir futbolcuya ödediği en yüksek bonservis bedelini verecek.

Joao Felix, bu sezon Benfica formasıyla çıktığı 13 lig maçında 7 gol attı, 4 de asist yapma başarısı gösterdi.