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Beşiktaş başkanını seçti

Beşiktaş başkanını seçti

18:5511/05/2025, Pazar
G: 11/05/2025, Pazar
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Serdal Adalı & Gürkan Aksoy
Serdal Adalı & Gürkan Aksoy

Beşiktaş Kulübünün olağan genel kurulunda Serdal Adalı, rakibi Gürkan Aksoy'u geçerek yeniden başkanlığa seçildi.

Beşiktaş Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda oy sayımı işlemi devam ederken, toplam 20 sandığın tasnifi tamamlandı.


Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede 20 sandık sonucunda Serdal Adalı toplam 3 bin 59, Gürkan Aksoy ise 349 oya ulaştı.


Adalı, resmi olmayan sonuçlara göre yeniden siyah-beyazlı kulübün başkanlığına seçildi.


Başkan Serdal Adalı'nın listesi;

Asıl üyeler:
Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Kaan Kasacı, Uğur Fora, A. Orhan Özalp, Toygun Batallı, Çağatay Abraş, Özkan Arseven, Merve Öztopaloğlu, Mehmet Sarımermer
Yedek üyeler:
Aykan Aydın, Aykut Torunoğulları, Turgut Koç, Esra Sayın, İbrahim Şafak Sağlam.

Gürkan Aksoy'un listesi şu şekildeydi;

Asıl üyeler:
Levent Önkol, Işık Dumrul, Tolga Bal, İsmail Tatlılık, Feridun Özgiden, Ali Kızıltaş, Cem Şendur, Safiye Taylan, Bülent Erunsal, Çetin Yıldırım
Yedek üyeler:
Eralp Elmasdiken, Çağıl Geylan, Nihan Tüfekçioğlu, Nurettin Yılgın, Selçuk Akman.




#Beşiktaş
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