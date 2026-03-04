Beşiktaş - Çaykur Rizespor | Canlı izle - Canlı sonuç

Beşiktaş, Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.30'da başlayacak olan mücadele A Haber ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma A Haber ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.
7 puanlı siyah-beyazlılar, rakibini yenerek gruptan lider çıkmayı hedefliyor. 4 puana sahip Rizespor ise önce kazanıp daha sonra rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.