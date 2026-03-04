Yeni Şafak
Beşiktaş - Çaykur Rizespor | Canlı izle - Canlı sonuç

18:204/03/2026, Çarşamba
Süper Lig'de oynanan karşılaşmadan kare.
Beşiktaş, Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.30'da başlayacak olan mücadele A Haber ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma A Haber ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.

7 puanlı siyah-beyazlılar, rakibini yenerek gruptan lider çıkmayı hedefliyor. 4 puana sahip Rizespor ise önce kazanıp daha sonra rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.

BEŞİKTAŞ - ÇAYKUR RİZESPOR MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş:
Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Yasin, Ndidi, Orkun, Rashica, Cerny, Olaitan, Oh
Çaykur Rizespor:
Erdem, Mithat, Samet, Sagnan, Hojer, Taylan, Olawoyin, Laçi, Mebude, Mihaila, Halil

BEŞİKTAŞ - ÇAYKUR RİZESPOR CANLI SKOR

BEŞİKTAŞ - ÇAYKUR RİZESPOR CANLI İZLE
TÜRKİYE KUPASI SONUÇLARI

#Beşiktaş
#Çaykur Rizespor
#Ziraat Türkiye Kupası
