Beşiktaş-Galatasaray: 1-0

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş Vodafone Park'ta Galatasaray'ı konuk etti. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 69. dakikada Umut Nayir'in attığı golle 1-0 kazandı. Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 12'ye yükseltirken, Galatasaray ise 13 puanda kaldı.

Gelecek hafta Beşiktaş, Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Galatasaray ise sahasında Rizespor'u ağırlayacak.

Beşiktaş'ta 5 değişiklik

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Braga maçına göre derbi mücadelesine 5 değişiklikle çıktı. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray karşısında önemli değişikliklere gitti.

Braga karşılaşmasında ilk 11'de sahaya sürdüğü Necip Uysal, Oğuzhan Özyakup Adem Ljajic, Tyler Boyd ve Güven Yalçın'ı derbi maçında yedek soyunduran Avcı, bu isimlerin yerine Gökhan Gönül, Atiba Hutchinson, Jeremain Lens, Abdoulay Diaby ve Umut Nayir'i ilk 11'de görevlendirdi.

Falcao yine kadroda yok

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Kolombiyalı yıldız golcü Radamel Falcao, Beşiktaş derbisinin kadrosunda da yer almadı. Aşil tendonundaki ağrısı nedeniyle yaklaşık 20 gündür takımla çalışamayan 33 yaşındaki futbolcu, Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor ve Real Madrid maçlarının ardından Beşiktaş derbisinde de takımını yalnız bıraktı.

Sarı-kırmızılı takımda sarı kart cezalısı Ömer Bayram derbinin kadrosunda bulunmadı.

İlk 11'ler

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Atiba, Lens, Diaby, Caner, Umut

Karius, Gökhan, Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Atiba, Lens, Diaby, Caner, Umut Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Feghouli, Belhanda, Lemina, Babel, Andone

Gökhan Gönül 3 maç sonra

Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli savunma oyuncusu Gökhan Gönül, 3 maç sonra ilk 11'deki yerine döndü. Son olarak Avrupa Ligi'ndeki Wolverhampton maçında görev alan Gökhan, sakatlığı nedeniyle ligdeki Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü müsabakalarının yanı sıra Avrupa'daki Braga karşılaşmasında forma giyememişti.

"Çok sevdik be abi"#OptikBaşkan pic.twitter.com/YELnRLUFz6 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 27, 2019

Umut Nayir ilk kez

Beşiktaş'ta forvet hattında görev yapan Umut Nayir, siyah-beyazlı formayla ilk kez 11'de sahaya çıkma şansı yakaladı. Siyah-beyazlı ekibin geçen sezon başında MKE Ankaragücü'nden transfer ettiği ama Bursaspor'a kiralık olarak gönderdiği Umut, derbi maçta takımının gol umudu oldu.

Bu sezon Demir Grup Sivasspor, Gaziantep Futbol Kulübü ve MKE Ankaragücü maçlarında sonradan oyuna giren Umut, Braga karşılaşmasında da sonradan oyuna girerek takımının tek golünü atmıştı.

Elneny'nin yanında Hutchinson görev yaptı

Beşiktaş'ın Galatasaray ile oynadığı derbi maçta savunmanın önünde Muhammed Elneny ile Hutchinson görev yaptı. Braga maçında yedekler arasında yer alan Hutchinson, derbi maçta ilk 11'deki yerini aldı.

Hastalığı nedeniyle Braga karşılaşmasında kadroda yer alamayan Diaby ise Ljajic'in yerine hücuma katkı vermeye çalıştı. Braga maçında yedek kalan Lens de derbi maçta orta sahanın sağında oynadı.

Beşiktaş'ta Utku Yuvakuran'ın yanı sıra genç oyuncular Erdoğan Kaya, Muhayer Oktay, Kartal Yılmaz ve Erdem Seçgin, yedekler arasında yer aldı.

Umut Nayir'in gol vuruşu 📸 pic.twitter.com/SQJKG6btBb — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 27, 2019

Çebi yönetiminde ilk derbi

Beşiktaş, yeni başkanı Ahmet Nur Çebi yönetiminde hem ilk Süper Lig hem de ilk derbi maçına çıktı. Çebi'nin başkanlığa seçilmesinin ardından Braga ile karşı karşıya gelen siyah-beyazlı ekip, evindeki maçta rakibine 2-1 mağlup olmuştu.

Stat doldu

Siyah-beyazlı taraftarlar, derbi maçta tribünleri tamamen doldurdu. Karşılaşma öncesi takımlarına tezahüratlarla destek veren taraftarlar, maçın başlamasıyla desteklerini artırdı. Beşiktaşlı taraftarlar, geçen sezon siyah-beyazlı formayı giyen Ryan Babel'e maç öncesi tepki gösterdi.

Galatasaraylı taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümden takımlarına destek verdi. İki takım taraftarlarının kulüplerin sembol isimleri olmuş Süleyman Seba ile Ali Sami Yen'e yönelik küfürlü tezahürat yaptığı görüldü.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Galatasaray'ın çalıştırıcısı Fatih Terim'in maç öncesinde bir araya gelip tokalaşmaması dikkati çekti.

Belhanda ilk 11'de

Galatasaray'ın Real Madrid ile oynadığı karşılaşmada taraftarlarla gerginlik yaşayan Younes Belhanda, Beşiktaş derbisine ilk 11'de başladı. Real Madrid maçında oyundan çıktığı sırada performansını beğenmeyen taraftarların ıslıklı protestosuna tepki gösteren Belhanda, daha sonra özür dilemişti.

Vodafone Park'ta karşılaşmayı takip eden Galatasaraylı taraftarlar, maç öncesinde futbolcuları tribüne çağırarak destek verdi. Taraftarların sadece Belhanda'yı tribüne çağırmaması dikkati çekti.

Babel eski takımına karşı

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Hollandalı futbolcu Ryan Babel, eski takımı Beşiktaş'a karşı ilk kez forma giydi. İspanya'nın Deportivo La Coruna takımından 2016-2017 sezonu devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Babel, geçen ocak ayında İngiltere temsilcisi Fulham'a gitmiş, bu sezonun başında da Galatasaray'ın kadrosuna dahil edilmişti.

Siyah-beyazlı formayla 2016-2017 sezonunda şampiyonluk yaşayan Babel, geçen sezonun devre arasında ayrıldığı Vodafone Park'a 10 ay sonra sarı-kırmızılı formayla rakip olarak çıktı. Bu arada Beşiktaşlı taraftarlar, maç öncesinde Galatasaray tribünlerini selamlayan Babel'e ıslıklarla tepki gösterdi.