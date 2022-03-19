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Beşiktaş kritik maçta Hatayspor'u konuk edecek

Süper Lig'in 30. haftasından Beşiktaş sahasında Hatayspor'u konuk edecek. Geçen hafta yaşadığı derbi mağlubiyetini telefi etmek isteyen siyah-beyazlılar kazanarak ilk dört için şansını devam ettirmek istiyor. Hatay ekibi ise 3 alarak gelecek sezon Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir virajı kayıpsız geçmek niyetinde. Peki Beşiktaş-Hataspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Maçın hakemi kim?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?: Maçın hakemi kim?
Beşiktaş-Hatayspor

Süper Lig'de 30 hafta heyecanı devam ediyor. Günün 19.00 periyodundaki tek maçı Beşiktaş ve Hatayspor arasında Vodafone Park'ta oynanacak. Geride kalan 29. haftada 45 puan toplayan siyah-beyazlılar 46 puanı bulunan Hatay ekibini geçerek ligde ilk dört için zorlu maçı kazanmak istiyor.

Beşiktaş hedefsiz kaldı

Siyah-beyazlı ekip geçen hafta oynadıkları Galatasaray derbisini kaybederek Avrupa kupaları yolunda önemli bir üç puanı rakibine kaptırdı. Üstteki takımlarında kazanmasıyla haftayı 8. sırada tamamlayan Beşiktaş yeniden çıkış peşinde. Avrupa'dan elenen ve Türkiye Kupası'nda da havlu atan Kartal için tek kulvar lig kalmıştı. Ancak gol yollarında yaşanan sıkıntı ve son haftalarda Önder Karaveli'nin 11 tercihleri neticesinde kaybedilen puanlar Beşiktaş'ı Avrupa hedeflerinden uzaklaştırdı.

Son 9 maç

Beşiktaş için Avrupa kupalara şansı devam ediyor. Son haftalardaki performansıyla soru işareti oluşturan takım için henüz önünde 9 lig maçı var. Bu süreci alabileceği en yüksek puanla tamamlayarak ligi ilk dört içinde bitirebilir.

Ghezzal etkisi sonuca yansımadı

Siyah-beyazlıların Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal performansıyla dikkat çekiyor. Ancak attığı kritik pasları ve etkili ortaları değerlendirerek skor üretecek bir forvet olmadığından Cezayirlinin etkili futbolu sönük kalıyor.

Beşiktaş- Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

  • Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Hatayspor maçı 19 Mart Cumartesi günü (Bugün) saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 HD'den canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş-Hatayspor maçının hakemi kim?

  • Beşiktaş ve Hatayspor arasında oynanacak olan 30. hafta karşılaşmasını Yasin Kol yönetecek. Yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve İlker Takpak yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Turgut Doman olacak. TFF'den yapılan duyuruya göre karşılaşmada VAR hakemi olarak Erkan Özdamar görev yapacak.
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