Beşiktaş iki futbolcunun ayrılığını duyurdu

Beşiktaş, orta saha bölgesinde yer alan iki futbolcuyla yolların ayrıldığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, 20 yaşındaki orta saha Cher Ndour ile Al-Musrati'nin takımdan ayrıldığını duyurdu.

Sezon başında kiralık olarak kadroya katılan İtalyan orta saha oyuncusu Cher Ndour ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Al Musrati'nin 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda AS Monaco'ya satın alma opsiyonuyla kiralandığı duyuruldu. Ayrıca oyuncunun yıllık ücreti sezon sonuna kadar Fransız kulübü tarafından ödenecek.