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Beşiktaş iki futbolcunun ayrılığını duyurdu

Beşiktaş iki futbolcunun ayrılığını duyurdu

18:543/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Cher Ndour - Al-Musrati
Cher Ndour - Al-Musrati

Siyah-beyazlı kulüp, Cher Ndour'un sözleşmesinin feshedildiğini Al-Musrati'nin ise Monaco'ya satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.

Beşiktaş, orta saha bölgesinde yer alan iki futbolcuyla yolların ayrıldığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, 20 yaşındaki orta saha Cher Ndour ile Al-Musrati'nin takımdan ayrıldığını duyurdu.


Ndour'un sözleşmesi feshedildi

Sezon başında kiralık olarak kadroya katılan İtalyan orta saha oyuncusu Cher Ndour ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Cher Ndour
Al-Musrati kiralık gönderildi

Al Musrati'nin 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda AS Monaco'ya satın alma opsiyonuyla kiralandığı duyuruldu. Ayrıca oyuncunun yıllık ücreti sezon sonuna kadar Fransız kulübü tarafından ödenecek.

Al-Musrati





#Beşiktaş
#Al-Musrati
#Cher Ndour

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