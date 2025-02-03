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Beşiktaş-Trabzonspor maçının tarihi belli oldu

Beşiktaş-Trabzonspor maçının tarihi belli oldu

16:553/02/2025, Pazartesi
G: 3/02/2025, Pazartesi
AA
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Süper Lig’in 24. haftasında oynanacak maçların programı açıklandı. Programa göre Beşiktaş-Trabzonspor maçı 15 Şubat Cumartesi günü saat 19.00’da oynanacak.

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Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre bu haftada oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor müsabakası, 15 Şubat Cumartesi günü yapılacak. Tüpraş Stadı'ndaki maç, saat 19.00'da başlayacak.


Ligde 24. haftanın programı şöyle:

14 Şubat Cuma

20.00 Adana Demirspor-Onvo Antalyaspor (Yeni Adana)


15 Şubat Cumartesi

13.30 Gaziantep FK-Net Global Sivasspor (Gaziantep)

16.00 RAMS Başakşehir-Sipay Bodrum FK (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Tüpraş)


16 Şubat Pazar

13.30 Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor (Mersin)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Reeder Samsunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 ikas Eyüpspor-Bellona Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)


17 Şubat Pazartesi

20.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)






#Süper Lig
#Beşiktaş
#Trabzonspor

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