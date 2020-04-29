Beşiktaş İngiliz kaleci ​Joe Hart'ın peşinde

Kaleci transferi çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta ilk hedef yerli kaleci olsa da, gündem de İngiliz kaleci Joe Hart'ta yer alıyor. Burnley ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki deneyimli kaleci ile görüşmeler devam ediyor.

The Sun'da yer alan haberde, "3 3 yaşındaki Hart ile Beşiktaş arasında gittikçe yakınlaşan bir flört dönemi yaşanıyor" ifadesini kullanırken, İngiliz kaleci için Türkiye'nin iyi bir alternatif olabileceği yorumu yapıldı.

"Loris Karius'la yaşadığı sıkıntılardan bunalan Türk ekibi, Hart için sınırlarını zorlayabilir" ifadelerinin kullanıldığı haberde son olarak, "Kariyerinin son dönemlerine giren Hart için Türkiye uygun bir seçenek. Artık Avrupa'da kalması zor görünüyor" şeklinde yorum yapıldı.