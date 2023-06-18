Beşiktaş Lanzini'de imzaya çok yakın

Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürürken temasta olduğu oyuncularla görüşmelerini sıklaştırdı. Teknik direktör Şenol Güneş'in takviye istediği bölgeler içinde sol kanat da yer alıyor. Cenk Tosun'un bu bölgede tek kalması ve orijinal bölgesinin sol kanat olmayışı nedeniyle üst düzey bir isim düşünülüyor.





Lanzini Beşiktaş'a sıcak bakıyor

Yönetim, bir süredir temasta olduğu Manuel Lanzini'den gelen haberle rahatladı. Arjantinli oyuncunun ingiliz ekibi West Ham'dan ayrılacağı öğrenildi. İngiltere Premier Lig ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Arjantinli orta saha oyuncusunun 30 Haziran'da sözleşmesinin bitmesiyle takımdan ayrılacağı belirtildi. Lanzini, West Ham ile 226 maçta 23 kez gol sevinci yaşadı. Yıldız futbolcu, Beşiktaş'ın teklifine sıcak bakmıştı. Ay sonunda boşa çıkacak olan Lanzini'nin siyah-beyazlı takıma imza atması bekleniyor





Listedeki diğer aday Noa Lang

Siyah-beyazlı takımın sol kanat için bir başka alternatifi ise Club Brugge'ün oyuncusu Noa Lang. Hollanda Milli Takımı'nın formasını da giyen 24 yaşındaki oyuncu, Hırvatistan'a kaybettikleri maçın ardından, "Belçika'dan ayrılma zamanım geldi. Bazı kulüplerle görüşmeler devam ediyor. Hiçbir kapıyı kapatmak istemiyorum" dedi.









Biz “Görmeden de severiz!” diyebilen taraftarımız için Beşiktaş JK 2023/2024 sezon formaları şimdi ön siparişle satışta!#FormandaTarihinİziVar



🔗 https://t.co/pR33ew0PWK pic.twitter.com/RJ8ciui0RJ — Beşiktaş JK (@Besiktas) June 16, 2023



