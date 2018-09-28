SÜPER LİG

Kayserispor'da Beşiktaş maçı öncesi iki sakat birden

Beşiktaş maçı öncesi iki oyuncusu sakatlandı

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Vodafone Park’ta Beşiktaş’a konuk olacak Kayserispor’da Deniz Türüç ve Hasan Hüseyin Acar sakatlandı.

Haber Merkezi IHA
Kayserispor, ligde topladığı 8 puanla 11. sırada yer alıyor.

Kayserispor, ligde topladığı 8 puanla 11. sırada yer alıyor.

Fotoğraf: İlyas KAPLAN / DHA

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takımda Sakıb Aytaç ve Oğuzhan Berber’den sonra bu kez de Deniz Türüç ile Hasan Hüseyin Acar sakatlandı.

Bu sezon bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen, Beşiktaş mücadelesinin hazırlık sürecinde ise hırsı ile dikkat çeken Deniz Türüç, taktik idmanda sakatlandı. Şut çalışması esnasında dizini tutarak kendini yere bırakan başarılı oyuncunun MR’ı çekildi. Milli futbolcunun dizinde 2. derece zorlama olduğu ve 2 hafta futbol oynamasının mümkün olmadığı öğrenildi.


  • Diğer yandan Hasan Hüseyin Acar da akşam idmanında sakatlandı. İkili pozisyonda sağ ayak serçe parmağına gelen krampon darbesi ile sakatlanan Hasan Hüseyin’in parmağının kırıldığı haberi geldi. Böylece genç oyuncu da Beşiktaş maçında forma giyemeyecek isimler arasına girdi.

Beşiktaş-Kayserispor maçı için karar çıktı
Beşiktaş-Kayserispor maçı için karar çıktı

Kayserispor Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş ile yapacakları karşılaşmanın, fikstürdeki gibi İstanbul'da oynanacağını duyurdu.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın, stadı Vodafone Park'ın zeminindeki sorun nedeniyle maçı Kayseri'de oynama yönündeki talebinin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nda kabul görmediği aktarıldı.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:Kayserispor'umuzun, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın, Beşiktaş tarafından Kadir Has Stadı'nda yapılması talebi, TFF Yönetim Kurulu tarafından kabul görmemiştir. Müsabaka, normal program çerçevesinde İstanbul'da oynanacaktır.Kayserisporumuzun Spor Toto Süper Lig 7. haftasında oynayacağı Beşiktaş karşılaşması hakkında.👉 https://t.co/01AqHrAqv2#Kayserispor pic.twitter.com/Z41KuURc0z&mdash; Kayserispor (@KayserisporFK) 25 Eylül 2018

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