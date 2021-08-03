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Beşiktaş Rachid Ghezzal için gün sayıyor

Beşiktaş yönetimi, prensip anlaşmasına vardığı Rachid Ghezzal transferine de son noktayı koymak istiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş Rachid Ghezzal için gün sayıyor
Rachid Ghezzal'ın güncel piyasa değerinin 12 milyon euro olduğu biliniyor.

Beşiktaş yılan hikayesine dönen Rachid Ghezzal transferinde son perdeye ulaştı. Cezayirli oyuncu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalama konusunda el sıkışan siyah-beyazlılar, Leicester City ile bonservis pazarlıklarına devam ederken, bu hafta içinde anlaşma sağlamaya çalışacak.

İngiliz ekibine 2.5 milyon Euro teklif eden yönetim, lig başlamadan Ghezzal’ı İstanbul’a getirmeyi planlıyor. Geride bıraktığımız sezon tecrübeli oyuncu Süper Lig'de 31 maçta, 8 gol ve 17 asistle oynamıştı.

  • Beşiktaş, kaleci Mert Günok’un transferi konsunda da Başakşehir ile masaya oturmayı planlıyor.

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