Beşiktaş Rebocho transferini resmen açıkladı

Beşiktaş, Pedro Rebocho'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Portekizli sol bek oyuncusu, Guingamp'tan 1 yıllığına kiralık olarak kadroya dahil edildi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaşımıza hoş geldin" denildi.

Geçen sezon takımı küme düşmesine rağmen Ligue 1’de oldukça iyi bir performans gösteren Rebocho, 38 haftalık maratonun 36 maçında sahada yer aldı ve 8 asist yaptı.

Portekizli oyuncu, lig kupası ve Fransa Kupası’nda ise görev yaptığı 7 karşılaşmada, 4 kez gol pası verdi.