Beşiktaş - Rizespor maçı CANLI ANLATIM - CANLI SKOR

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Bu kritik mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
Trendyol Süper Lig'de 17. hafta heyecanı devam ederken Beşiktaş, evinde Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşıyor. Ligde çıktığı son 5 maçta 2 kez sahadan galip ayrılan, 3 defa da rakipleriyle eşitliği bozamayan siyah-beyazlı takım, Karadeniz ekibini yenerek ilk yarıyı 3 puanla tamamlamayı hedefliyor.
Rafa döndü
Bir süredir takımla çalışmalara katılan ancak kadroya girmeyen Rafa Silva, Beşiktaş'ın Rizespor'la oynayacağı maçın kadrosunda yer aldı.