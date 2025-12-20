Yeni Şafak
Beşiktaş - Rizespor maçı CANLI ANLATIM - CANLI SKOR

19:0220/12/2025, Cumartesi
G: 20/12/2025, Cumartesi
Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Rizespor'u ağırlıyor.
Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Rizespor'u ağırlıyor.

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Bu kritik mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta heyecanı devam ederken Beşiktaş, evinde Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşıyor. Ligde çıktığı son 5 maçta 2 kez sahadan galip ayrılan, 3 defa da rakipleriyle eşitliği bozamayan siyah-beyazlı takım, Karadeniz ekibini yenerek ilk yarıyı 3 puanla tamamlamayı hedefliyor.


Rafa döndü


Bir süredir takımla çalışmalara katılan ancak kadroya girmeyen Rafa Silva, Beşiktaş'ın Rizespor'la oynayacağı maçın kadrosunda yer aldı.


Beşiktaş - Rizespor maçı ilk 11'leri


Beşiktaş:
Ersin, Taylan, Paulista, Djalo, Rıdvan, Demir Ege, Kartal Kayra, Orkun, Cerny, Rashica, Abraham.
Rizespor:
Erdem, Mithat, Sagnan, Samet, Hojer, Papanikolaou, Olawoyin, Laçi, Augusto, Rak-Sakyi, Sowe.





#Süper Lig
#Beşiktaş
#Rizespor
