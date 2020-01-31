Beşiktaş Sergen Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın yönetiminde ilk maçını cumartesi günü yapacak. Sezon başında teknik direktörlük görevi için anlaştığı Abdullah Avcı ile yollarını ayıran ve hafta içinde Sergen Yalçın ile anlaşan siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in 20. haftasında cumartesi günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Çaykur Didi Stadı'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Ligdeki 19 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgiyle 30 puan toplayan Beşiktaş, lider Demir Grup Sivasspor'un 11 puan gerisinde 7. sırada bulunuyor. Çaykur Rizespor ise 7 galibiyet, 3 beraberlik, 9 yenilgi ve 24 puanla 11. sırada yer alıyor.

Beşiktaş'ta imza sırası Lucescu'da Beşiktaş’ta, teknik direktörlüğe Sergen Yalçın’ın getirilmesinin ardından, camiada oluşan kara bulutlar dağılmaya başladı. Siyah-beyazlı taraftarların gelişine çok sevindiği Sergen Yalçın’ın ardından yeni bir gelişme daha yaşanıyor. Beşiktaş’a danışmanlık yapan İbrahim Altınsay ile Futbol A.Ş. yöneticisi Cenk Sümer, Mircea Lucescu ile görüşmek üzere Bükreş’e gitti.Rumen teknik adam için düşünülen pozisyon ise futbol danışmanlığı. Rumen hocanın milli takım teknik direktörlüğüne getirildiği dönemde yardımcısı Tayfur Havutçu ile birlikte çok ciddi bir araştırma ekibi kurması ve Türkiye’de genç oyunculardan oluşan 150 kişilik bir listeye sahip olması, sportif direktörlük konusunda ilk tercih olmasına sebep oldu.Sergen Yalçın yuvaya döndü pic.twitter.com/i4nVSANNRQ— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 30, 2020 Sergen Yalçın kabul ettiBeşiktaş yönetimi, Abdullah Avcı’nın görevden ayrılmasının ardından Sergen Yalçın ile görüşme masasına oturduğunda, kafasndaki Lucescu modelini genç teknik adama anlattı. Sportif direktör istemediğini ancak sadece Lucescu’ya evet diyeceğini belirten Sergen Yalçın, bu konuda ikna oldu. Mircea Lucescu’nun da İstanbul’u çok sevdiği, eşinin de Tükiye’ye gelmeye sıcak baktığı ifade edildi.Daha önce 2002-2003 yılında Beşiktaş’ta teknik direktörlük yapan ve siyah-beyazlı takıma 100. yıl şampiyonluğunu yaşatan 74 yaşındaki teknik adam, daha sonra da Galatasaray’ı ve A Milli Takım’ı çalıştırmıştı.Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Vodafone Park'taki ilk sözleri: ''Hayatımda hiç bu kadar heyecanlanmadım, şu anda olduğu kadar'' pic.twitter.com/msA6Bdctox— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 30, 2020

Siyah-beyazlı ekip, ligde son 6 maçta sadece 2 kez kazanabildi. Söz konusu karşılaşmaların 4'ünü mağlup tamamlayan Beşiktaş, 6 maçta 6 puan elde edebildi.

Beşiktaş, son 9 resmi karşılaşmada ise yine 2 defa rakiplerine üstünlük kurabildi. Ligdeki 6 maçta 2 galibiyet alabilen siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 3 maçtan ise mağlup ayrıldı.

Son 9 resmi maçta kalesini gole kapatamadı

Siyah-beyazlı ekip, ayrıca geride kalan 9 resmi karşılaşmada kalesini gole kapatamadı. Son olarak kupada Anagold 24Erzincanspor'u 3-0 yendiği maçta gol yemeyen Beşiktaş, sonraki 9 karşılaşmada kalesinde gol gördü. Beşiktaş, söz konusu 9 maçta toplam 20 gol yedi.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in son 7 maçında ise rakiplerinin golüne engel olamadı. Beşiktaş, ligde Hes Kablo Kayserispor (4-1), Kasımpaşa (3-2), BtcTurk Yeni Malatyaspor (0-2), Fenerbahçe (1-3), Gençlerbirliği (4-1), Demir Grup Sivasspor (1-2) ve Göztepe (1-2) maçlarını gol yiyerek tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, en son 12. haftadaki İttifak Holding Konyaspor (1-0) mücadelesinde başarılı savunma yapmıştı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Vodafone Park'taki ilk sözleri: ''Hayatımda hiç bu kadar heyecanlanmadım, şu anda olduğu kadar'' pic.twitter.com/msA6Bdctox — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 30, 2020

Deplasmanda kazanmakta zorlanıyor

Beşiktaş, bu sezonki deplasman maçlarında istediği sonuçları almakta zorlandı. Süper Lig'de 9 dış saha maçına çıkan siyah-beyazlı ekip, 3 galibiyet ve bir beraberlikle 10 puan toplayabildi. Deplasmandaki 5 maçtan mağlup ayrılan Beşiktaş, toplamda 17 puan yitirdi.

Elneny'nin cezası bitti

Sarı kart cezası nedeniyle Göztepe maçında forma giyemeyen Muhammed Elneny, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde karşılaşmada görev alabilecek. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz ve Jeremain Lens'in ise Çaykur Rizespor karşısında oynaması beklenmiyor.

Necip Uysal cezalı

Beşiktaş'ın geçen hafta Göztepe ile yaptığı maçta sarı kart gören Necip Uysal, cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Necip, Göztepe maçının yanı sıra Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Galatasaray maçlarında sarı kart görmüştü.

Sarı kart ceza sınırında 4 oyuncu

Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor karşılaşması öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Burak Yılmaz, Umut Nayir, Gökhan Gönül ve Atiba Hutchinson, sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Gaziantep FK ile Vodafone Park'ta oynanacak mücadelede görev yapamayacak.