Beşiktaş taraftarından olay pankart! "Hak yiyenler..."

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor'la karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlı takım taraftarları, mücadele öncesi dikkat çeken bir pankart açtı.
Pankartta takımın efsane isimlerinden Hakkı Yeten'in görseliyle, "Hak yiyenler değil Hakkı Yeten'ler kazanacak" ifadeleri yer aldı.
