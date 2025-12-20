Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş taraftarından olay pankart! "Hak yiyenler..."

Beşiktaş taraftarından olay pankart! "Hak yiyenler..."

20:0320/12/2025, Cumartesi
G: 20/12/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Beşiktaş taraftarı dikkat çeken bir pankart açtı.
Beşiktaş taraftarı dikkat çeken bir pankart açtı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'la karşı karşıya geliyor. Maç öncesi siyah-beyazlı taraftarlar, dikkat çeken bir pankart açtı.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor'la karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlı takım taraftarları, mücadele öncesi dikkat çeken bir pankart açtı.


Pankartta takımın efsane isimlerinden Hakkı Yeten'in görseliyle, "Hak yiyenler değil Hakkı Yeten'ler kazanacak" ifadeleri yer aldı.


#Beşiktaş
#Rizespor
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİYE PROMOSYON YARIŞI ALEV ALDI: En yüksek promosyon ödemesi veren bankalar hangileri?