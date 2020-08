Beşiktaş'ın kiralık yıldızı Muhammed Elneny'den veda mesajı

Muhammed Elneny, kiralık olarak yer aldığı Beşiktaş’a veda ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden veda mesajı yayımlayan Elneny şu ifadeleri kullandı;

"Dün İstanbul’da son günümdü ve taraftarlar bana gösterdikleri sevgiyle bunu çok duygusal hale getirdi. Beşiktaş taraftarları: Gerçekten etkilendim ve her zaman minnettar olacağım. Yönetime ve takım arkadaşlarıma: Şampiyonlar Ligi elemesi ile biten unutulmaz bir sezon geçirdik. Her şey için teşekkürler"