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Beşiktaş transfer haberleri: Papiis Cisse transferinde son dakika

Beşiktaş'ta forvet bilmecesi son buldu: Sergen Yalçın getiriyor

Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Papiss Cisse’yle büyük ölçüde anlaştı. Taraflar önümüzdeki günlerde son pürüzleri gidererek imzaları atacak. Siyah-beyazlılar, Junior Fernandes ile de masaya oturdu.

Haber Merkezi İHA
Sergen Yalçın, sezonun son maçında kadroya yeni oyuncular almaları gerektiğini açıklamıştı.

Sergen Yalçın, sezonun son maçında kadroya yeni oyuncular almaları gerektiğini açıklamıştı.

Transferde hareketli günler geçiren Beşiktaş, forvet hattını Papiss Cisse ile takviye ediyor. Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren golcü futbolcuya daha önce teklifini sunan Beşiktaş Yönetimi, bu transferi bitirmek üzere.

Senegalli yıldıza 2 yıllık teklif yapan siyah-beyazlılar, yıllık 1 milyon Euro’da anlaştı. Sözleşme şartlarındaki küçük pürüzleri gidermek için taraflar önümüzdeki günlerde bir araya gelerek anlaşmaya varmaya hazırlanıyor. Son dakikada bir aksaklık olmazsa, Cisse önümüzdeki sezon Beşiktaş forması giyecek. Golcü oyuncuya Fenerbahçe’nin de ilgisi olduğu öğrenilirken, Şampiyonlar Ligi’nde boy göstermek isteyen Cisse’nin tercihi Beşiktaş oldu.
Sırada Junior Fernandes var

  • Geçtiğimiz sezon Alanyaspor forması giyen isimlerden N’Sakala ve Wellinton’u kadrosuna katan, Cisse ile de anlaşmaya varan Beşiktaş, Alanyasporla sözleşmesi sona eren bir başka isim olan Junior Fernandes’e de teklifte bulundu. Bu oyuncuyu da kadrosuna katarak orta sahayı güçlendirmek isteyen Beşiktaş, 32 yaşındaki futbolcuya siyah-beyazlı formayı giydirmek istiyor. Yıldız oyuncunun alınmasını isteyen Teknik Direktör Sergen Yalçın, bu futbolcunun orta sahaya önemli bir fark getireceğine inanıyor.

Beşiktaş'ta duygusal ayrılık: Fenerbahçe'ye transfer oldu
Beşiktaş'ta duygusal ayrılık: Fenerbahçe'ye transfer oldu

Beşiktaş'ta Karius ile başlayan Victor Ruiz ve Caner Erkin gibi isimlerle devam eden ayrılık sürecinde bir isimle daha vedalaşıldı.Siyah beyazlıların milli futbolcusu Gökhan Gönül, yayınladığı açıklamayla kulübüne veda etti. Tecrübeli futbolcu, Beşiktaş'tan ayrılmasının ardından eski takımı Fenerbahçe ile anlaştı ve transfer resmen açıklandı.Hatırlanacağı üzere Gökhan Gönül'ün eşi dün yaptığı paylaşımla Fenerbahçe'ye gideceklerinin işaretini vermişti.Gökhan Gönül'ün veda cümleleri şu şekilde;“Beşiktaş'a adımımı atarken 'Kötü oynayabilirim, pas hatası yapabilirim ama mücadele etmediğim tek bir gün bile göremeyecekler. Bunun sözünü veriyorum' demiştim. Her zaman da verdiğim sözün ne anlama geldiğini bilerek hareket ettim. Son maçın son saniyesine kadar verdiğim sözü tuttuğuma inanıyorum. Beşiktaş Kulübü'nde birlikte çalıştığım başkanlarıma, hocalarıma, yöneticilerime, takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve Beşiktaş taraftarına her şey için teşekkür ediyorum. Beşiktaş camiası; bana ve aileme gösterdiğiniz özene teşekkür ederim. Taraftarlar hakkını helal etsin. Benden yana varsa hakkım sonuna kadar helaldir."Fenerbahçe&#39;ye hoş geldin Gökhan Gönül! ✍️👉 https://t.co/S0yEJ2g4t9 pic.twitter.com/rPDZjl9vTw&mdash; Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 6, 2020 Galeri: Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarında dikkat çeken detay

Caner Erkin geri döndü: Resmi açıklama bekleniyor
Caner Erkin geri döndü: Resmi açıklama bekleniyor

Sol bek arayışlarına devam eden Fenerbahçe, eski futbolcusu Caner Erkin ile anlaşmaya vardı.Sarı-lacivertli yöneticiler, bugün 31 yaşındaki futbolcunun menajeri Batur Altıparmak ile son kez bir görüşme gerçekleştirdi.Olumlu geçen görüşmenin sonunda taraflar anlaşmaya vardı. Küçük detayların giderileceği ve Caner’in imzayı atmayı kabul ettiği belirtildi.2010-2016 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Caner Erkin, buradan Inter'e ve ardından Beşiktaş'a transfer olmuştu. Mert Hakan Yandaş resmen Fenerbahçe'de

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