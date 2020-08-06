Beşiktaş'ta forvet bilmecesi son buldu: Sergen Yalçın getiriyor

Transferde hareketli günler geçiren Beşiktaş, forvet hattını Papiss Cisse ile takviye ediyor. Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren golcü futbolcuya daha önce teklifini sunan Beşiktaş Yönetimi, bu transferi bitirmek üzere.

Senegalli yıldıza 2 yıllık teklif yapan siyah-beyazlılar, yıllık 1 milyon Euro’da anlaştı. Sözleşme şartlarındaki küçük pürüzleri gidermek için taraflar önümüzdeki günlerde bir araya gelerek anlaşmaya varmaya hazırlanıyor. Son dakikada bir aksaklık olmazsa, Cisse önümüzdeki sezon Beşiktaş forması giyecek. Golcü oyuncuya Fenerbahçe’nin de ilgisi olduğu öğrenilirken, Şampiyonlar Ligi’nde boy göstermek isteyen Cisse’nin tercihi Beşiktaş oldu.

Sırada Junior Fernandes var

Geçtiğimiz sezon Alanyaspor forması giyen isimlerden N’Sakala ve Wellinton’u kadrosuna katan, Cisse ile de anlaşmaya varan Beşiktaş, Alanyasporla sözleşmesi sona eren bir başka isim olan Junior Fernandes’e de teklifte bulundu. Bu oyuncuyu da kadrosuna katarak orta sahayı güçlendirmek isteyen Beşiktaş, 32 yaşındaki futbolcuya siyah-beyazlı formayı giydirmek istiyor. Yıldız oyuncunun alınmasını isteyen Teknik Direktör Sergen Yalçın, bu futbolcunun orta sahaya önemli bir fark getireceğine inanıyor.

Beşiktaş'ta duygusal ayrılık: Fenerbahçe'ye transfer oldu Beşiktaş'ta Karius ile başlayan Victor Ruiz ve Caner Erkin gibi isimlerle devam eden ayrılık sürecinde bir isimle daha vedalaşıldı.Siyah beyazlıların milli futbolcusu Gökhan Gönül, yayınladığı açıklamayla kulübüne veda etti. Tecrübeli futbolcu, Beşiktaş'tan ayrılmasının ardından eski takımı Fenerbahçe ile anlaştı ve transfer resmen açıklandı.Hatırlanacağı üzere Gökhan Gönül'ün eşi dün yaptığı paylaşımla Fenerbahçe'ye gideceklerinin işaretini vermişti.Gökhan Gönül'ün veda cümleleri şu şekilde;“Beşiktaş'a adımımı atarken 'Kötü oynayabilirim, pas hatası yapabilirim ama mücadele etmediğim tek bir gün bile göremeyecekler. Bunun sözünü veriyorum' demiştim. Her zaman da verdiğim sözün ne anlama geldiğini bilerek hareket ettim. Son maçın son saniyesine kadar verdiğim sözü tuttuğuma inanıyorum. Beşiktaş Kulübü'nde birlikte çalıştığım başkanlarıma, hocalarıma, yöneticilerime, takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve Beşiktaş taraftarına her şey için teşekkür ediyorum. Beşiktaş camiası; bana ve aileme gösterdiğiniz özene teşekkür ederim. Taraftarlar hakkını helal etsin. Benden yana varsa hakkım sonuna kadar helaldir."Fenerbahçe'ye hoş geldin Gökhan Gönül! ✍️👉 https://t.co/S0yEJ2g4t9 pic.twitter.com/rPDZjl9vTw— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 6, 2020 Galeri: Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarında dikkat çeken detay