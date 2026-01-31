Beşiktaş - TÜMOSAN Konyaspor | CANLI SKOR - CANLI ANLATIM

Trendyol Süper Lig'de heyecan 20. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Beşiktaş sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk ediyor. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında bu akşam sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetiyor. Süper Lig'de çıktığı 19 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 33 puanla 5'inci sırada yer alıyor.
Ligde oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşayan Konya temsilcisi ise 19 puan ve averajla 13'üncü basamakta bulunuyor.
Ceza sınırındakiler
Siyah-beyazlı takımda 3 futbolcu ceza sınırında yer alıyor. Beşiktaş'ta Emirhan Topçu, Orkun Kökçü ve El Bilal Toure, TÜMOSAN Konyaspor karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta Alanyaspor ile oynanacak maçta cezalı olacak.