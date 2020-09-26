TRANSFER

Beşiktaş Vincent Aboubakar'ın lisansını çıkardı

Beşiktaş eski oyuncusu Vincent Aboubakar'ı kadrosuna kattı. Golcü oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalayan siyah-beyazlılar, Aboubakar'ın lisansını da çıkarttı.

Haber Merkezi AA
Aboubakar 2016-2017 yıllarında kiralık olarak Beşiktaş forması giymişti.

Aboubakar 2016-2017 yıllarında kiralık olarak Beşiktaş forması giymişti.

Beşiktaş, kadrosuna dahil ettiği Kamerunlu santrfor Vincent Aboubakar'ın lisansını çıkardı. Siyah-beyazlı takım, transfer görüşmeleri için İstanbul'a getirdiği ve geniş bir sağlık kontrolünden geçirdiği Aboubakar'ı bir kez daha transfer etti.

Aboubakar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın tercih etmesi halinde Süper Lig'in 3. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile yarın yapılacak karşılaşmada forma giyebilecek.

  • Aboubakar, 2016-2017 sezonunda Porto'dan kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giymiş ve 38 resmi karşılaşmada 19 gol atmıştı.

Aboubakar yeniden Beşiktaş'ta: İmzayı attı
Aboubakar yeniden Beşiktaş'ta: İmzayı attı

Porto ile sözleşmesini fesheden ve bonservisini eline alan Kamerunlu golcü Aboubakar, Beşiktaş'a geri döndü. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen ve detaylı sağlık taramasından geçirilen 28 yaşındaki futbolcu için yapılan kontrollerde herhangi bir probleme rastlanmadığı öğrenildi. TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, Aboubakar'la 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Transferin kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.2016-2017 sezonunda Beşiktaş'ta oynayan Vincent Aboaubakar, siyah-beyazlı formayla çıktığı 38 maçta 19 gol kaydetmişti.Video: Vincent Aboubakar Beşiktaş için İstanbul'a geldiGündem olan Aboubakar yorumu: Ben olsam kapıdan sokmam

Vincent Aboubakar Beşiktaş için İstanbul'a geldi
AA

Vincent Aboubakar Beşiktaş için İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın transfer görüşmeleri yaptığı eski futbolcusu Vincent Aboubakar, İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen futbolcuyu siyah beyazlı kulübün yetkilileri karşıladı. Kamerunlu futbolcu, 'Bırakmam Seni' yazan tişörtüyle objektiflere poz verirken, bindiği aracın camından kartal işareti de yaptı. Aboubakar'ın bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra Beşiktaş ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

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