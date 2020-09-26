Beşiktaş Vincent Aboubakar'ın lisansını çıkardı

Beşiktaş, kadrosuna dahil ettiği Kamerunlu santrfor Vincent Aboubakar'ın lisansını çıkardı. Siyah-beyazlı takım, transfer görüşmeleri için İstanbul'a getirdiği ve geniş bir sağlık kontrolünden geçirdiği Aboubakar'ı bir kez daha transfer etti.

Aboubakar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın tercih etmesi halinde Süper Lig'in 3. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile yarın yapılacak karşılaşmada forma giyebilecek.

Aboubakar, 2016-2017 sezonunda Porto'dan kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giymiş ve 38 resmi karşılaşmada 19 gol atmıştı.

Aboubakar yeniden Beşiktaş'ta: İmzayı attı Porto ile sözleşmesini fesheden ve bonservisini eline alan Kamerunlu golcü Aboubakar, Beşiktaş'a geri döndü. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen ve detaylı sağlık taramasından geçirilen 28 yaşındaki futbolcu için yapılan kontrollerde herhangi bir probleme rastlanmadığı öğrenildi. TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, Aboubakar'la 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Transferin kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.2016-2017 sezonunda Beşiktaş'ta oynayan Vincent Aboaubakar, siyah-beyazlı formayla çıktığı 38 maçta 19 gol kaydetmişti.Video: Vincent Aboubakar Beşiktaş için İstanbul'a geldiGündem olan Aboubakar yorumu: Ben olsam kapıdan sokmam