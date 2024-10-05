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Beşiktaş'a Ersin Destanoğlu'ndan kötü haber

Beşiktaş'a Ersin Destanoğlu'ndan kötü haber

16:295/10/2024, Cumartesi
G: 5/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Ersin Destanoğlu bu sezon ilk kez Frankfurt maçında görev almıştı.
Ersin Destanoğlu bu sezon ilk kez Frankfurt maçında görev almıştı.

Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu'nun sol uyluk üst arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildi.

Beşiktaş Kulübü, kaleci Ersin Destanoğlu'nun sakatlığıyla ilgili açıklama yaptı.


Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın Eintracht Frankfurt ile oynadığı müsabakada, sol uyluk arka kısmında ağrı hisseden oyuncumuz Ersin Destanoğlu'nun yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sol uyluk üst arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir. Ersin Destanoğlu’nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.


Ersin Destanoğlu, Mert Günok'un sakatlığı nedeniyle Eintracht Frankfurt maçında görev almıştı. Süper Lig'in 8. haftasında yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak Beşiktaş'ta Mert Günok'un durumu ise son antrenmanda netlik kazanacak.






#Beşiktaş
#Ersin Destanoğlu
#Mert Günok

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