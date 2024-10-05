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Ligde beyaz Avrupa'da siyah

Ligde beyaz Avrupa'da siyah

11:385/10/2024, Cumartesi
G: 5/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Siyah-beyazlı futbnolcular Frankfurt maçı sonrası büyük üzüntü yaşadı.
Siyah-beyazlı futbnolcular Frankfurt maçı sonrası büyük üzüntü yaşadı.

Bu sezon, Süper Lig'de taraftarlarını umutlandıran bir performansa imza atan Beşiktaş, Avrupa Ligi'ndeki ilk 2 maçında ise beklentilerin altında kaldı. Siyah-beyazlılar, Ajax ve Eintracht Franfurt maçlarında sadece 1 gol atarken kalesinde ise 7 gol gördü.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında önceki akşam evinde konuk ettiği Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a 3-1 yenilen Beşiktaş, Avrupa macerasına 2'de 0'la başlarken beklentilerin altında kaldı. Avrupa Ligi'nin yeni formatında 8 farklı takımla maç yapacak olan siyah-beyazlılar, ilk maçta da deplasmanda Hollanda ekibi Ajax'a 4-0 mağlup olmuştu.


Van Bronckhorst'un öğrencileri, özellikle Frankfurt kalecisi Santos'u geçmekte başarılı olamadı. 21 yaşındaki Brezilyalı eldiven, Immobile'nin penaltısını kurtardıktan sonra kalesinde adeta devleşti ve 6 net gol pozisyonunda daha Beşiktaş forvetlerine gol şansı tanımadı. Buna karşılık siyah-beyazlıların kalesine 3 kez gelen Frankfurt hücumcuları, (biri penaltı olmak üzere) bu atakların 3'ünü de gole çevirmeyi başardı.





Süper Lig'de az, Avrupa'da çok gol yiyen defans

Beşiktaş, her ne kadar ligde başarılı bir performans gösterse de Avrupa'da aynı başarıyı tekrarlayamıyor. Elemelerle birlikte 4 maçta sadece 1 galibiyet alabilen siyah-beyazlılar, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Beşiktaş bu karşılaşmalarda 11 gol yerken sadece 9 gol attı ve (-2) averajı gördü. Siyah-beyazlı ekip, bu sezon lig formatında oynanmaya başlanan Avrupa Ligi'ndeki ilk 2 maçında ise sadece 1 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde ise 7 gole engel olamadı.


Beşiktaş, Süper Lig'de ise defansif anlamda daha iyi bir görüntü sergilerken 6 maçta sadece 4 gol yedi. Beşiktaş, bu 6 maçta rakip ağlara 14 gol attı ve 10 averaja sahip oldu. Siyah-beyazlılar, maç eksiğiyle topladığı 16 puanla 19 puanlı lider Galatasaray'ı 3. sıradan takibini sürdürüyor.









#Beşiktaş
#Avrupa Ligi
#Süper Lig

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