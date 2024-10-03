Beşiktaş'a kötü haber: Taraftarlar stada alınmayacak

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon ile deplasmanda oynayacağı maça siyah beyazlı takımın taraftarlarının girmesinin yasaklandığı belirtildi.
Beşiktaş, 24 Ekim'de UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılara bu maç öncesi kötü haber geldi.
Fransız basınından RMC Sport'un aktardığı habere göre; Beşiktaş taraftarları Park Olympique Lyonnais'teki maçta tribündeki yerlerini almayacak.
Rhône valiliğin kararnamesinde, Lyon-Beşiktaş karşılaşması 'yüksek riskli maç' olarak sınıflandırıldı. Siyah-beyazlı taraftarların maç günü Lyon şehir merkezine, tren istasyonlarına, havalimanlarına, stadyum ve çevresine girmelerinin yasaklandığı belirtildi.
Beşiktaş'ın 2016-2017 sezonunda Lyon ile Fransa'da oynadığı maçta tribün olayları yaşanmıştı.