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Spor

Beşiktaş'a Necip Uysal'dan kötü haber

Siyah-beyazlı kulüp, tecrübeli futbolcu Necip Uysal'ın antrenmanda sakatlandığını duyurdu.

14:53 - 24/08/2024 ہفتہ
DHA
Necip Uysal bu sezon Süper Lig'de 45 dakika süre buldu.
Necip Uysal bu sezon Süper Lig'de 45 dakika süre buldu.

Sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Lugano maçının hazırlıklarına başlayan Beşiktaş’ta Necip Uysal’dan kötü haber geldi. Antrenmanda sakatlık yaşayan tecrübeli futbolcu, MR çekiminin ardından sol dizinde ön çapraz bağ yaralanması tespit edildi.


Siyah-beyazlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda sol dizinde rotasyonel yaralanma meydana gelen futbolcumuz Necip Uysal’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan muayene ve MR görüntülemesinde, sol dizinde ön çapraz bağ yaralanması tespit edilmiştir. Necip Uysal’ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.







#Süper Lig
#Necip Uysal
#Beşiktaş
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