Beşiktaş'a Necip Uysal'dan kötü haber

Temsilcimiz Beşiktaş, Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Lugano ile 3-3 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların gollerini 21. ve 52. dakikada Gedson Fernandes (2) ve 55. dakikada Al-Musrati kaydetti. Lugano'nun gollerini ise 34. dakikada Bislimi, 56. dakikada Steffen ve 63. dakikada Paulista (K.K) attı. Lugano-Beşiktaş maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.