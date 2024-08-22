Temsilcimiz Beşiktaş, Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Lugano ile 3-3 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların gollerini 21. ve 52. dakikada Gedson Fernandes (2) ve 55. dakikada Al-Musrati kaydetti. Lugano'nun gollerini ise 34. dakikada Bislimi, 56. dakikada Steffen ve 63. dakikada Paulista (K.K) attı. Lugano-Beşiktaş maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

1 / 8 Temsilcimiz Beşiktaş, Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Lugano ile karşı karşıya geldi.

2 / 8 Beşiktaşlı taraftarlar, İsviçre'de oynanan karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi.

3 / 8 Siyah-beyazlılar sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.

4 / 8 Beşiktaş'ın gollerini 21. ve 52. dakikada Gedson Fernandes (2) ve 55. dakikada Al-Musrati kaydetti.

5 / 8 Lugano'nun gollerini ise 34. dakikada Bislimi, 56. dakikada Steffen ve 63. dakikada Paulista (K.K) attı.

6 / 8 Rövanş karşılaşması 29 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.