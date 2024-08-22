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Spor

Beşiktaş turu Dolmabahçe'ye bıraktı: Lugano ile berabere kaldı |ÖZET

23:21 - 22/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 23:21 - 22/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Temsilcimiz Beşiktaş, Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Lugano ile 3-3 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların gollerini 21. ve 52. dakikada Gedson Fernandes (2) ve 55. dakikada Al-Musrati kaydetti. Lugano'nun gollerini ise 34. dakikada Bislimi, 56. dakikada Steffen ve 63. dakikada Paulista (K.K) attı. Lugano-Beşiktaş maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Temsilcimiz Beşiktaş, Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Lugano ile karşı karşıya geldi.

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Beşiktaşlı taraftarlar, İsviçre'de oynanan karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi.

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Siyah-beyazlılar sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.

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Beşiktaş'ın gollerini 21. ve 52. dakikada Gedson Fernandes (2) ve 55. dakikada Al-Musrati kaydetti.

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Lugano'nun gollerini ise 34. dakikada Bislimi, 56. dakikada Steffen ve 63. dakikada Paulista (K.K) attı.

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Rövanş karşılaşması 29 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

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LUGANO - BEŞİKTAŞ MAÇININ ÖZETİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN.

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#Beşiktaş
#Lugano
#UEFA Avrupa Ligi
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