|
Spor

Beşiktaş'ın Eyüpspor maçı hazırlıklarını yöneticiler takip etti

Beşiktaş, Süper Lig'in 6'ncı haftasında Eyüpspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti. İdmanı, siyah-beyazlı yöneticiler de takip etti.

17:44 - 18/09/2024 Çarşamba
DHA
Beşiktaş, Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Beşiktaş, Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, minyatür kale çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.


Siyah-beyazlıların antrenmanını İkinci Başkan Hüseyin Yücel, Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Çağlayan Tuğal, Kamu ile İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Burak Aslan, Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ile Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel takip etti.


Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından 20 Eylül Cuma günü saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

#Beşiktaş
#Eyüpspor
#Süper Lig
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
TOKİ Ağrı sosyal konutlar tamamlandı: TOKİ Suçatağı 2+1 ve 3+1 konutların teslim tarihleri belli oldu