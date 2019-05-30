Beşiktaş’ın gözdesi Choupo-Moting

Süper Lig’i 3. sırada bitiren ve gelecek sezona şampiyonluk hedefiyle girmek isteyen Beşiktaş’ta, transfer çalışmaları başladı.

Fransız basınından RMC’de yer alan haberlere göre siyah-beyazlılar, devre arasında da istediği Paris Saint-Germen’in (PSG) Kamerunlu kanat oyuncusu Eric Choupo-Moting’i gündemine aldı. PSG yönetiminin 3 Haziran Pazartesi günü gelecek planlarını belirlemek üzere Katar’ın başkenti Doha’da toplanacağı ve öncesinde de birçok takımın Fransız kulübüyle temasa geçerek oyuncularına transfer ilgilerini sunduğu kaydedildi.

30 yaşındaki futbolcu için henüz resmi bir teklifte bulunmadığı belirtilen Beşiktaş, PSG yönetiminden fiyat isteyerek değerlendirmelerini yapacağı vurgulandı. Choupo-Moting’i forvet değil, kanat için düşünen siyah-beyazlılar, satış listesindeki oyunculardan gelecek paraya göre hareket edecek. PSG ile 1 yıllık daha sözleşmesi olan Kamerunlu yıldıza, Fransız kulübünün kolaylık sağlayacağı öğrenildi.

PSG’DEN GELECEK CEVABI BEKLİYOR

Ailevi sorunlar nedeniyle otelde kalmaya başlayan tecrübeli oyuncunun PSG yöneticileriyle yaptığı görüşmenin ardından kararını vereceği öğrenildi. Choupo-Moting’in ailesinin PSG’den ayrılmasına sıcak bakmadığı bilgisi de paylaşıldı. Bu sezon tüm kulvarlarda 31 maça çıkan yıldız futbolcu, 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Forvet bölgesinin yanı sıra kanatlarda da oynayabilen Kamerunlu futbolcu, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi’nde de forma giydi. Lens ve Qauresma’nın performansından memnun olmayan siyah-beyazlılar, bu bölgeye, forvet oynama özelliği de olan bir futbolcu transfer etmek istiyor. 30 yaşındaki Choupo-Moting’i beklemeye alan Beşiktaş yönetimi, yeni teknik adamın belli olmasından sonra harekete geçeceği ifade edildi.