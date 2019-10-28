Beşiktaş'ın Umut'u var

Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray’ı konuk ettiği karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı: 1-0. Vodafone Park’ta oynanan karşılaşmada Cimbom gol atmayı başaramazken, siyah-beyazlılar Umut ile bulduğu golle üç puana uzandı. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılılar ligde çıktığı 9 maçta 4. kez bir karşılaşmayı gol atamadan tamamladı. 1. dakikada Diaby’nin ara pasında ceza sahası sağ çaprazında topu önünde bulan Umut’un şutunu Muslera kurtardı. 26’da Feghouli’nin pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Andone’nin şutu kalenin üstünden auta gitti. 41’de Lens’in sol kanattan açtığı ortaya iyi yükselen Gökhan Gönül’ün kafa vuruşu çerçeveyi tutmadı. 46’da Belhanda’nın indirdiği topa bekletmeden vuran Lemina’nın şutu dışarı çıktı. 47’de Caner’in ara pasıyla ceza sahasına giren Diaby’nin aşırtma vuruşunu Muslera parmak uçlarıyla kornere çeldi. 48’de Lens’in sağ kanattan açtığı ortayı penaltı noktası üzerinde Umut tamamladı ancak golü bulamadı. 57’de Caner’in sol taraftan kullandığı kornerde Roco’nun kafa vuruşu Muslera’nın kucağında kaldı. 68’de Umut uzaklardan sert bir şutla rakip kaleyi yoklarken top Muslera’da kaldı. 69’da Caner’in sol kanattan açtığı ortayı ön direkte kafasıyla tamamlayan Umut takımını öne geçirdi: 1-0. 81’de Babel’in sol kanattan açtığı ortaya iyi yükselen Adem Büyük, kafa vuruşunda Karisu’u geçemedi ve karşılaşmayı kazanan siyah-beyalzılar oldu.

VODAFONE PARK KAPALI GİŞE

Siyah-beyazlı taraftarlar, derbi maçta tribünleri tamamen doldurdu. Karşılaşma öncesi takımlarına tezahüratlarla destek veren taraftarlar, maçın başlamasıyla desteklerini artırdı. Beşiktaşlı taraftarlar, geçen sezon siyah-beyazlı formayı giyen Ryan Babel’e maç öncesi tepki gösterdi. Galatasaraylı taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümden takımlarına destek verdi. İki takım taraftarlarının kulüplerin sembol isimleri olmuş Süleyman Seba ile Ali Sami Yen’e yönelik küfürlü tezahürat yaptığı görüldü.

Belhanda’ya tavır Babel’e ıslıklı protesto

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid ile oynadığı karşılaşmada oyundan alındıktan sonra taraftarlar tarafından ıslıklanan ve tribünlere gülerek karşılık veren Younes Belhanda, hafta içerisinde tavrı için özür diledikten sonra teknik heyet tarafından Beşiktaş derbisinde ilk 11’e yazıldı. Teknik heyetin 29 yaşındaki futbolcu ile maçtan önce toplantı yaptığı ve “Sana güveniyoruz” mesajı verdiği öğrenildi. Beşiktaş karşısında yedek bırakılırsa Belhanda’yı kaybedeceğini düşünen teknik heyet, 10 numaralı oyuncuyu ilk 11’de başlatarak kazanmaya çalıştı. Galatasaray taraftarı, derbi karşılaşmasını izlemek için Vodafone Park’ta deplasman tribününde yerini alırken, takımlar ısınmak için sahaya çıktıları sırada Galatasaraylı futbolcuları toplu olarak tribüne davet etti. Ardından ise sarı-kırmızılı futbolcular tek tek tribüne ‘yumruk şov’ yapmak için çağırıldı. Tüm oyuncular tezahüratlarla tek tek tribüne davet edilirken, Belhanda çağırılmadı.

Babel’e ıslıklı tepki

Bu sezon başında Fulham’dan Galatasaray’a transfer olan eski Beşiktaşlı Ryan Babel, Vodafone Park’ta Galatasaraylı tribünlere yumruk şov yaptı ve 3’lü çektirdi. Hollandalı futbolcu, 3’lü çektirirken Beşiktaş tribünlerinden yoğun tepki aldı ve ıslıklandı. Öte yandan siyah-beyazlı taraftarlar, maç boyunca top Babel’in ayağına geldiğinde ıslıkla tepki gösterdiler. Hollandalı oyuncu, geçtiğimiz sezonun devre arasında siyah-beyazlı kulüpten Fulham’a transfer olmuş, ardından da sezon başında Galatasaray’a imza atmıştı.

TBMM Başkanı maçı tribünden izledi



Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbi maçını TBMM Başkanı Mustafa Şentop da izledi. Şentop’u Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi karşıladı. Öte yandan Beşiktaş, yeni başkanı Ahmet Nur Çebi yönetiminde hem ilk Süper Lig hem de ilk derbi maçına çıktı. Çebi’nin başkanlığa seçilmesinin ardından Braga ile karşı karşıya gelen siyah-beyazlı ekip, evindeki maçta rakibine 2-1 mağlup olmuştu. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de tribündeki yerini aldı. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de derbi maçı takip etti.

Loris Karius: Herkes kazanmaya inandı

Beşiktaş’ın Galatasaray’ı mağlup ettiği maç sonrası açıklamalarda bulunan Alman kaleci Loris Karius, takımda herkesin galibiyete inandığını söyledi. Maç boyunca tüm takım olarak ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını belirten Karius, “Herkes inandı. Herkes elinden gelen her şeyi yaptı. Takım gibi oynadık. Her şeyi birlikte yaptık. Her zaman böyle olmalı. Bugünden itibaren çok iyi, yeni bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Gelecek sezona dair ne olur, ne biter bilemiyorum. Kulüp isterse, ben istersem kalabilirim. Bu karar için yeteri kadar zaman var. Burada mutluyum, takım iyi. Bunları konuşmak için erken. Oyumu tüm takıma veriyorum. Zor günler geçirdik, bu akşam herkes mutlu uyuyabilir” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş’ın Galatasaray’ı mağlup ettiği maç sonrası açıklamalarda bulunan Alman kaleci Loris Karius, takımda herkesin galibiyete inandığını söyledi. Maç boyunca tüm takım olarak ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını belirten Karius, “Herkes inandı. Herkes elinden gelen her şeyi yaptı. Takım gibi oynadık. Her şeyi birlikte yaptık. Her zaman böyle olmalı. Bugünden itibaren çok iyi, yeni bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Gelecek sezona dair ne olur, ne biter bilemiyorum. Kulüp isterse, ben istersem kalabilirim. Bu karar için yeteri kadar zaman var. Burada mutluyum, takım iyi. Bunları konuşmak için erken. Oyumu tüm takıma veriyorum. Zor günler geçirdik, bu akşam herkes mutlu uyuyabilir” ifadelerini kullandı.

Deplasmanda derbi galibiyetine hasret kaldı

Galatasaray, Süper Lig’de deplasmanda çıktığı son 10 derbide galip gelemedi. Sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile dış sahada oynadığı son 10 derbinin 6’sını kaybederken, 4’ünde berabere kaldı. Bu dönemde Beşiktaş’a konuk olduğu 5 derbide 4 yenilgi ve 1 beraberlik yaşayan sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe ile Kadıköy’de oynadığı 5 maçın 2’sini kaybederken, 3’ünde sahadan beraberlikle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda 5 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 14 gol gördü. Galatasaray, ayrıca çıktığı son 18 derbide 8 mağlubiyet, 8 beraberlik ve 2 galibiyet yaşayarak kötü bir performans ortaya koydu.

Galatasaray, Süper Lig’de deplasmanda çıktığı son 10 derbide galip gelemedi. Sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile dış sahada oynadığı son 10 derbinin 6’sını kaybederken, 4’ünde berabere kaldı. Bu dönemde Beşiktaş’a konuk olduğu 5 derbide 4 yenilgi ve 1 beraberlik yaşayan sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe ile Kadıköy’de oynadığı 5 maçın 2’sini kaybederken, 3’ünde sahadan beraberlikle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda 5 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 14 gol gördü. Galatasaray, ayrıca çıktığı son 18 derbide 8 mağlubiyet, 8 beraberlik ve 2 galibiyet yaşayarak kötü bir performans ortaya koydu. Galibiyet bizi ayağa kaldıracak

Beşiktaş’ın evinde Galatasaray’ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımının galibiyet golünü atan genç oyuncu Umut Nayir, maç sonu yaptığı açıklamada, “Benim için özel bir akşam. Hafta içi de buradaki ilk golümü atmıştım. Derbide gol atmak mutlu etti. Daha önceki gollerimde galibiyet yaşamamıştk. Şimdi ekstra mutlu oldum. Zor zamanlardan geçiyoruz. Derbi galibiyetleri ayağa kalkmak için basamak olabilir” diye konuştu.