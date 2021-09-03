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Beşiktaş'ın yıldızı Miralem Pjanic Türkiye'ye hiçte yabancı değilmiş

Beşiktaş'ın yeni transferi Miralem Pjanic'in siyah beyazlılara transferi sonrasında söylediği sözler merak uyandırmıştı. Formayı giydikten sonra "Hedef Benmişim" diyen Boşnak oyuncunun bir Türk filmine hayran olduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi AA
Beşiktaşın yıldızı Miralem Pjanic Türkiyeye hiçte yabancı değilmiş
Miralem Pjanic Beşiktaş'ta 1 yıl kiralık olarak forma giyecek.

Ünlü oyuncu Şafak Sezer, Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Miralem Pjanic'in "Hedef Benmişim" açıklamasının kendisini de şaşırttığını söyledi.

Beşiktaş Kulübünün yeni transferi Bosna Hersekli yıldız futbolcu Miralem Pjanic'in tanıtımını "Hedef Benmişim" etiketiyle ve Pjanic'in de aynı cümleyi kullandığı kısa videoyla duyurması, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Sosyal medya kullanıcılarının ve taraftarların merak ettiği bu ifadenin ardından Pjanic'in, Şafak Sezer'in de başrolünde oynadığı Kolpaçino filminin hayranı olduğu ortaya çıktı.

Filmin senaristi de olan Şafak Sezer'in sosyal medyadaki bir canlı yayınında "Beni de Kolpaçino'da oynatsana Şafak abi" yorumunu yapan Pjanic'in Beşiktaş'a transferi, Sezer'i de memnun etti.

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