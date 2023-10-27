Beşiktaşlı oyuncular mutsuz

UEFA Konferans Ligi D Grubu 3.hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Bodo/Glimt'e 3-1 mağlup oldu. Maç sonu oyunculardan Rachid Ghezzal ile Gedson Fernandes açıklamalarda bulundu.





Rachid Ghezzal'ın röportajı şöyle:

'Çok kötü oynadık'

"Bizim için zor bir gece oldu. Çok kötü oynadık. Fiziksel, taktiksel, mental anlamda daha iyi oyuncularız. Bir şeyler yapmamız gerekiyor. Sorumluluk almalıyız. Bu akşam yapamadıklarımızı, bir sonraki maçta yapmalıyız. Bu gruptan çıkmak istiyorsak kalan 3 maçı kazanmalıyız"





'İşler zorlaştı'

"Maçtan hemen sonra bu durumun analizini yapmak zor. Ön alan baskısı yapmaya çalıştık, birçok şey denedik ama rakibimiz cevap vermedi. Baskıdan sonra topu kazanamazsanız işler kolay olmuyor. Gol yedikten sonra işler zorlaştı. Detaylar üzerinde analiz yapıp neleri yapamadıklarımızı anlamamız gerekiyor. Sonraki maç evimizde. Kalan 3 maçın 2'si evimizde, bu da önemli. İnşallah bu gruptan çıkacağız"





Gedson Fernandes'in açıklamaları:

'Toparlanmak zorundayız'

"Zor bir maçtan sonra konuşmak çok zor. Mağlubiyetten sonra kelimeler zor. Böyle olmamalı. Avrupa'da böyle kötü oynayıp kaybetmemeliyiz. Başımızı öne eğmeden toparlanmak zorundayız"





'Konuşmak zor'

"İnişler çıkışlar hep yaşanıyor. İniş değil kötü gidiyoruz. Hakkında konuşmak zor. İyi değiliz. Yapmak zorunda olduğumuz şey belli. Çalışmaya devam etmek ve çalışarak bir şeyleri değiştirmek zorundayız"





'Buradan kalkmasını biliriz'

"Ne yönetimin ne takımın ne teknik heyetin tek başına sorumluluğu değil. Hep birlikte yapamıyoruz. Bazen çok iyi oynar 1-0 kaybeder, eleştirilirsiniz. Çok kötü oynar, şans eseri galip gelirsiniz. Futbol sonuç odaklı. Sonuçlar hep kötü gelince eleştiriliyorsunuz. Suçlu aramak yerine çözümü bulmalıyız. Beşiktaş çok büyük bir camia, biz buradan kalkmasını biliriz"











