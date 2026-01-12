Beşiktaş’ta Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş’ta gözler Ankara Keçiörengücü maçına çevrildi
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından bu saba yaptığı antrenmanla başladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü.
Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.
Isınma koşularıyla başlayan idman, dar alanda oynanan minyatür kale oyunlarının ardından taktiksel çalışmalarla sona erdi.
#beşiktaş
#ankara keçiörengücü
#ziraat türkiye kupası