Beşiktaş'ta derbi mesaisi

14:3230/09/2025, Salı
AA
Dünkü maçta forma giymeyen oyuncular sahada çalıştı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 4 Ekim Cumartesi günü Galatasaray'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı.


Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, 1 saat 20 dakika sürdü.


Dün oynanan Kocaelispor mücadelesinde forma giyen futbolcular, salonda yenilenme çalışması yaparken diğer oyuncular ise ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladıkları antrenmanı dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamladı.





