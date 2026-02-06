Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş'ta gözler Alanyaspor maçına çevrildi

Beşiktaş'ta gözler Alanyaspor maçına çevrildi

14:366/02/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
Teknik direktör Sergen Yalçın
Teknik direktör Sergen Yalçın

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Pazar günü sahasında Alanyaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş, Alanyaspor maçına hazırlanıyor.


Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, 1 saat 20 dakika sürdü.


Kocaelispor ile dün oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde forma giyen futbolcular, salonda yenilenme çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma, pas ve koşu çalışmasıyla başladıkları antrenmanı dar alanda çift kale maçla tamamladı.





#Süper Lig
#Beşiktaş
#Alanyaspor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ÖSYM AİS Giriş Ekranı ile ÖSYM Sınavları, Başvuruları, Şifre Alma