Beşiktaş'ta gözler Alanyaspor maçına çevrildi

Kocaelispor ile dün oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde forma giyen futbolcular, salonda yenilenme çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma, pas ve koşu çalışmasıyla başladıkları antrenmanı dar alanda çift kale maçla tamamladı.