Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş'ın 6'ncı transferi yolda: İmzaya geliyor

Beşiktaş'ın 6'ncı transferi yolda: İmzaya geliyor

11:096/02/2026, Cuma
G: 6/02/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber

Beşiktaş, devre arası transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Marsilya'dan 29 yaşındaki oyuncuyu resmi imza için bugün İstanbul’a getiriyor.

Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Hyeon-gyu OH, Kristjan Asslani ve Yasin Özcan'ı kadrosuna katan Beşiktaş, devre arasının 6. transferini yapıyor.

Siyah-beyazlılar Marsilya'nın 29 yaşındaki sağ beki Amir Murillo ile her konuda anlaşma sağladı.

Fransız ekibiyle yapılan görüşmelerde de sona gelen Beşiktaş, Panamalı sağ beki sağlık kontrolleri ve resmi imza için İstanbul'a davet etti.

Amir Murillo bugün İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrollerinden geçerek resmi imzayı atacak.

Murillo, Ligue 1'de bu sezon 16 maça çıkarken 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.

#Beşiktaş
#Marsilya
#Amir Murillo
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DUL VE YETİM MAAŞ FARKI 2026: Dul ve yetim maaşı zam farkı ödeme tarihleri açıklandı mı, ne zaman?