Beşiktaş'ın 6'ncı transferi yolda: İmzaya geliyor

Beşiktaş, devre arası transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Marsilya'dan 29 yaşındaki oyuncuyu resmi imza için bugün İstanbul’a getiriyor.
Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Hyeon-gyu OH, Kristjan Asslani ve Yasin Özcan'ı kadrosuna katan Beşiktaş, devre arasının 6. transferini yapıyor.
Siyah-beyazlılar Marsilya'nın 29 yaşındaki sağ beki Amir Murillo ile her konuda anlaşma sağladı.
Fransız ekibiyle yapılan görüşmelerde de sona gelen Beşiktaş, Panamalı sağ beki sağlık kontrolleri ve resmi imza için İstanbul'a davet etti.
Amir Murillo bugün İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrollerinden geçerek resmi imzayı atacak.
Murillo, Ligue 1'de bu sezon 16 maça çıkarken 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.