Beşiktaş'ta ilk ayrılık: İdmanda takıma veda etti

Beşiktaş, Rebocho ile vedalaştı. Siyah-beyazlı kulüpten, Portekizli futbolcu için şu açıklama yapıldı:
- "2019-20 sezonu başında bir yıllık kiralık transfer olarak kadromuza katılan Pedro Rebocho ile sözleşme süresinin sona ermesi ve gelecek sezon kadro planlamasında yer almamasından dolayı karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
- Pedro Rebocho, Futbol Takımımızın bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenman öncesinde; Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, teknik heyetimiz ve futbolcularımızla vedalaştı.
- Pedro Rebocho’ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
Pedro Rebocho’ya Teşekkür Ederizhttps://t.co/mrIGxkt1kz
Pedro Rebocho’ya Teşekkür Ederizhttps://t.co/mrIGxkt1kz— Beşiktaş JK (@Besiktas) June 18, 2020
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