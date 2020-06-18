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Beşiktaş'ta ilk ayrılık: İdmanda takıma veda etti

Beşiktaş, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Pedro Rebocho ile sözleşmesinin sona ermesi üzere yollarını ayırdığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rebocho, teknik direktör Sergen Yalçın'a yumruk selamı verdi.

Rebocho, teknik direktör Sergen Yalçın'a yumruk selamı verdi.

Beşiktaş, Rebocho ile vedalaştı. Siyah-beyazlı kulüpten, Portekizli futbolcu için şu açıklama yapıldı:

  • "2019-20 sezonu başında bir yıllık kiralık transfer olarak kadromuza katılan Pedro Rebocho ile sözleşme süresinin sona ermesi ve gelecek sezon kadro planlamasında yer almamasından dolayı karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
  • Pedro Rebocho, Futbol Takımımızın bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenman öncesinde; Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, teknik heyetimiz ve futbolcularımızla vedalaştı.
  • Pedro Rebocho’ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Rebocho, siyah-beyazlı formayla 17 maça çıkarken, skor katkısı yapamadı.
Rebocho, siyah-beyazlı formayla 17 maça çıkarken, skor katkısı yapamadı.


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