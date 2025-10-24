Yeni Şafak
Beşiktaş'ta Kasımpaşa mesaisi başladı

Beşiktaş'ta Kasımpaşa mesaisi başladı

16:2924/10/2025, Cuma
AA
Antrenmandan kare.
Antrenmandan kare.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 26 Ekim Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.


Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, 1 saat 20 dakika sürdü.


TÜMOSAN Konyaspor maçında forma giyen futbolcular, salonda yenilenme çalışması yaparak günü tamamladı.


Diğer oyuncular ise ısınma koşuları, pas ve taktiksel çalışmalarla başladıkları antrenmanda daha sonra dar alanda çift kale maç oynayıp, bitiricilik çalışması yaptı.






#Beşiktaş
#Trendyol Süper Lig
#TÜMOSAN Konyaspor
