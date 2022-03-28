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Beşiktaş'ta Pjanic döndü

Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Miralem Pjanic, takımla birlikte çalışmalara katıldı.

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Haber Merkezi AA
Beşiktaşta Pjanic döndü
Pjanic idmanda şut çalışması yaptı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile 3 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti.

Nevzat Demir Tesisleri’ndeki idmanda sakatlıkları geçen Miralem Pjanic ile Welinton Souza takımla çalıştı.

Teknik direktör Valerien Ismael yönetimindeki idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından koordinasyon çalışması yaptı.

Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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