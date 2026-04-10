Beşiktaş'ta sakatlık şoku: Antalyaspor maç kadrosundan çıkarıldı

Antalyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta sakatlık yaşandı. Genç isim ağrıları nedeniyle bu akşam oynanacak karşılaşmanın kadrosunda yer alamayacak.
Beşiktaş’ta Antalyaspor maçı öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlı ekipte genç oyuncu Taylan Bulut, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
Karşılaşma öncesinde teknik heyetin planlarını değiştiren gelişmede, Taylan Bulut’un diş problemi yaşadığı ve bu nedenle maç kadrosuna dahil edilmediği öğrenildi. Kulüp sağlık ekibinin kontrolünde olan genç futbolcunun tedavisine başlandığı belirtildi.