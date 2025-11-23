Yeni Şafak
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'a tepki büyük: Dolmabahçe'de istifa sesleri

23/11/2025, Pazar
Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig 13. haftasında sahasında Samsunspor'la 1-1 kaldığı karşılaşmada siyah-beyazlı tribünler, teknik direktör Sergen Yalçın ve yönetimi istifaya davet etti.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş öne geçtiği maçta Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı ve kötü gidişatını sürdürdü.


Bu sonucun ardından 7. kez puan kaybı yaşayan siyah beyazlılar, 13. hafta sonunda 21 puanla 7. sırada yer aldı.


Samsunspor maçının son dakikalarında yönetime istifa çağrısında bulunan siyah-beyazlı taraftarlar, Sergen Yalçın'ı da protesto etti. Tribünlerde, “Sergen Yalçın istifa” tezahüratları yükseldi.






