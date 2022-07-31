Beşiktaş'tan ayrılan Vida AEK'ya transfer oldu

4.5 sezon Beşiktaş forması giyen başarılı defans oyuncusu Domagoj Vida, AEK Atina'ya transfer oldu.
Siyah-beyazlı takım ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varamayan Domagoj Vida'nın yeni adresi Yunanistan oldu.
Yunanistan Süper Lig ekiplerinden AEK, deneyimli savunma oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyururken, Vida'nın yıllık 1.9 milyon Euro maaş alması bekleniyor.
- Hırvat futbolcu, Beşiktaş formasıyla 163 maçta ve 16 gol atma başarısı göstermişti.
AEK, Beşiktaş'la yollarını ayıran Domagoj Vida ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. pic.twitter.com/dJa38IbsqC
AEK, Beşiktaş'la yollarını ayıran Domagoj Vida ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. pic.twitter.com/dJa38IbsqC— SPOR (@yenisafakspor) July 31, 2022