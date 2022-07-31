Spor Beşiktaştan ayrılan Vida AEKya transfer oldu
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Beşiktaş'tan ayrılan Vida AEK'ya transfer oldu

Geçtiğimiz sezon sonu Beşiktaş ile sözleşmesi sonra eren Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida, Yunanistan Süper Lig'i ekiplerinden AEK ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaştan ayrılan Vida AEKya transfer oldu
Hrıvat futbolcu, Beşiktaş'la 1 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

4.5 sezon Beşiktaş forması giyen başarılı defans oyuncusu Domagoj Vida, AEK Atina'ya transfer oldu.

Siyah-beyazlı takım ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varamayan Domagoj Vida'nın yeni adresi Yunanistan oldu.

Yunanistan Süper Lig ekiplerinden AEK, deneyimli savunma oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyururken, Vida'nın yıllık 1.9 milyon Euro maaş alması bekleniyor.

  • Hırvat futbolcu, Beşiktaş formasıyla 163 maçta ve 16 gol atma başarısı göstermişti.

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