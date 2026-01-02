Yeni Şafak
Beşiktaş'tan flaş açıklama! Antalya kampına iki isim götürülmedi

13:332/01/2026, Cuma
G: 2/01/2026, Cuma
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın

Beşiktaş, lige verilen arada gerçekleştireceği Antalya kampının kadrosunu duyurdu. Siyah-beyazlılarda Rafa Silva kadroda yer alırken, sözleşme fesih görüşmeleri yapılan iki isim kadroya alınmadı.

Beşiktaş, Antalya kampının kadrosunu duyurdu. Siyah-beyazlı kulüp açıklamasında, sözleşme fesih görüşmeleri yapılan David Jurasek ve Jonas Svensson'un Antalya kamp kadrosunda yer almadığını açıkladı.


Öte yandan bir süredir takımda kriz yaşanan Portekizli futbolcu Rafa Silva ise kadroda yer aldı.


İŞTE BEŞİKTAŞ'IN KAMP KADROSUNDA YER ALAN İSİMLER


