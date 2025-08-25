Yeni Şafak
Beşiktaş'tan forvete sürpriz takviye: KAP açıklaması geldi

Beşiktaş'tan forvete sürpriz takviye: KAP açıklaması geldi

25/08/2025, Pazartesi
Beşiktaş, Atalanta forması giyen forvet oyuncusu El Bilal Toure'nin şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.

Semih Kılıçsoy ayrılığı sonrası forvet çalışmalarını sürdüren Beşiktaş bir transferi daha bitirdi.


Siyah-beyazlılar, Atalanta forması giyen 23 yaşındaki El Bilal Toure'nin şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.


Beşiktaş'tan yapılan KAP bilgilendirmesinde şu ifadelere yer verildi;

“Profesyonel Futbolcu El Bilal Touré'nin şarta bağlı satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda oyuncu ve kulübü Atalanta Bergamo ile görüşmelere başlanmıştır.”


Nijeryalı forvet oyuncusu, sağlık kontrollerinden geçip resmi imzayı atmak için bugün saat 14.45'te İstanbul'a gelecek.


Geride bıraktığımız sezon Stuttgart'ta kiralık forma giyen 1.85 boyundaki Toure, toplamda 17 karşılaşmaya çıkarken 3 gol atıp, 1 asistlik performans sergiledi.





