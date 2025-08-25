Beşiktaş'tan forvete sürpriz takviye: KAP açıklaması geldi

Semih Kılıçsoy ayrılığı sonrası forvet çalışmalarını sürdüren Beşiktaş bir transferi daha bitirdi.

Beşiktaş'tan yapılan KAP bilgilendirmesinde şu ifadelere yer verildi;

“Profesyonel Futbolcu El Bilal Touré'nin şarta bağlı satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda oyuncu ve kulübü Atalanta Bergamo ile görüşmelere başlanmıştır.”