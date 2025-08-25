Beşiktaş'tan forvete sürpriz takviye: KAP açıklaması geldi

Beşiktaş, Atalanta forması giyen forvet oyuncusu El Bilal Toure'nin şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.
Semih Kılıçsoy ayrılığı sonrası forvet çalışmalarını sürdüren Beşiktaş bir transferi daha bitirdi.
Siyah-beyazlılar, Atalanta forması giyen 23 yaşındaki El Bilal Toure'nin şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.
“Profesyonel Futbolcu El Bilal Touré'nin şarta bağlı satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda oyuncu ve kulübü Atalanta Bergamo ile görüşmelere başlanmıştır.”
Nijeryalı forvet oyuncusu, sağlık kontrollerinden geçip resmi imzayı atmak için bugün saat 14.45'te İstanbul'a gelecek.
Geride bıraktığımız sezon Stuttgart'ta kiralık forma giyen 1.85 boyundaki Toure, toplamda 17 karşılaşmaya çıkarken 3 gol atıp, 1 asistlik performans sergiledi.