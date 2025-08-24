Beşiktaş Emrecan Terzi'yi kiralık gönderdi

Emrecan Terzi.
Beşiktaş, genç sol bek Emrecan Terzi’nin Trendyol 1. Lig ekiplerinden Serik Spor’a kiralandığını duyurdu.
Beşiktaş, 21 yaşındaki sol bek Emrecan Terzi'nin 1'inci Lig ekibi Serik Spor'a kiralandığını açıkladı.
Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcumuz Serkan Emrecan Terzi’nin 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Serik Spor ile anlaşmaya varılmıştır.
Serkan Emrecan Terzi’ye yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
