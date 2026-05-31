Beşiktaş'tan Oliver Glasner açıklaması

Siyah-beyazlı kulüp tarafından yapılan açıklamada, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek kamuoyunun yanıltılmaması istendi. Beşiktaş'ın açıklamasında, İngiliz ekibi Crystal Palace'ı çalıştıran Oliver Glasner ile görüşüldüğü ve anlaşma sağlandığı yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğu ifade edildi.

"Futbol A Takımımızın teknik direktörlüğü için Oliver Glasner’le görüşüldüğü ve prensip anlaşmasına varıldığı iddiasıyla yazılı ve görsel basın ile dijital medyada yer alan haberler tamamen asılsızdır. Masa başında üretilen bu ve benzeri maksatlı haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Futbol A Takımımızın yeni teknik direktörünü belirlemek için çalışmaların Başkanımız Serdal Adalı ile Yönetim Kurulumuzun bilgisi dahilinde Futbol Direktörümüz Önder Özen tarafından titizlikle yürütülmekte olduğunu ve yeni teknik direktörümüz belirlendiğinde detaylı bilgilendirmenin kulübümüzün resmi iletişim kanalları aracılığıyla camiamız ve kamuoyuyla paylaşılacağını bir kez daha hatırlatırız."