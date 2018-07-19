Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş’ta kaleci konusunda büyük ses getirecek bir iddia ortaya atıldı. Uzun süredir İngiliz kulübü Fulham’ın radarında olan Fabri’nin takımdan ayrılma ihtimaline karşılık alternatif arayışlarını sürdüren Beşiktaş’ın, transferde bombayı patlatmaya hazırlanıdğı öne sürüldü. Kolombiya basını, siyah-beyazlılar’ın Fenerbahçe için de adı geçen Arsenalli file bekçisi David Ospina’nın transferini bitirdiğini yazdı. Ülkenin önemli spor gazeticileri arasında gösterilen Estaban Jaramillo, resmi Twitter hesabı aracılığıyla paylaştığı haberde, Kolombiyalı eldivenin yeni adresinin Beşiktaş olduğunu yazarken, “David Ospina, Beşiktaş’la çoktan anlaştı ve imza için bekliyor. Ospina, Sevilla ve Napoli’nin verdiği tekliflerin yanında Beşiktaş’ı daha cazip buldu. Dolayısıyla yeni durağı Türkiye olacak” ifadeleri kullanıldı.

FABRİ FULHAM YOLUNDA

Beşiktaş’ta kaleci konusunda yaşanan bu gelişmelerin ardından, siyah-beyazlı yönetimin İngiltere Premier Lig takımlarından Fulham’ın kaleci Fabri için 5,5 milyon Euro’luk son teklifini kabul etmesi bekleniyor. Beşiktaş’ın, Fabri için 8 milyon Euro olarak belirlediği bonservis ücretinde indirime gidip, kesin anlaşmaya vardığı iddia edilen Ospina transferini duyurması bekleniyor. 31 yaşındaki Kolombiyalı file bekçisi Ospina, 2014-2015 sezonunda 4 milyon Euro bonservis bedeliyle Fransa’nın Nice takımından transfer olduğu İngiliz ekibi Arsenal’de çıktığı 70 karşılaşmanın 27’sinde kalesini kapatırken toplam 76 gol yedi.

Orta sahaya Guti Hernandez!

Kamp çalışmalarını Avusturya’da sürdüren Beşiktaş’ta dünkü idmanda ilginç sahneler yaşandı. Teknik direktör Şenol Güneş, yapılan çift kale maçta bir takımın eksik olduğunu görünce Guti’yi kadroya dahil etti. Tecrübeli hocanın bu kararı sonrası şaşkına dönen İspanyol antrenör, “Hocam takım çok üst seviyede, benim kondisyonum yetmez” diyerek espirili bir cevap verdi. Maç sonunda da Güneş, performasından dolayı yardımcısı Guti’yi tebrik etti.