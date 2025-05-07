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Beşinci yıldız için her şeyimi vereceğim

Beşinci yıldız için her şeyimi vereceğim

Umut Yılmaz
04:007/05/2025, Çarşamba
G: 7/05/2025, Çarşamba
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Victor Osimhen
Victor Osimhen

Reklam yüzü olduğu Ülker Çizi'nin özel etkinliğine katılan Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, "Beşinci yıldızı takacağız. Kalan 5 maçımız boyunca her şeyimi vermeye hazırım" dedi.

Galatasaray’ın Nijeryalı forveti Victor Osimhen, reklam yüzü olduğu Ülker Çizi'nin etkinliğine katıldı. Türkiye’de kendisinin, ve ailesinin çok mutlu olduğunu dile getiren yıldız futbolcu, "Burada inanılmaz bir taraftar grubu var. Türk halkı futbolu çok seviyor. Ben ve ailem burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Özellikle kızım 1.5 yaşında olmasına rağmen Galatasaray marşlarını biliyor, onları söylüyor. Türkiye’nin en büyük takımı Galatasaray’da görev almaktan da çok mutluyum" diye konuştu.


5 MAÇA ODAKLANDIK

Sarı-kırmızılı formayla 37 maçta 33 golle kariyer rekoru kıran Osimhen, "Buraya gelmeden önce herhangi bir şekilde birinin gol rekorunu kırayım ya da önüne geçeyim gibi bir amacım yoktu. Kaliteyi artırmak için buradayım. Takımıma, hocama, başkanıma ve yönetime bana verdikleri destek için çok teşekkür ederim. Beşinci yıldızı takacağız. 5 maçımız kaldı ve şu anda ona odaklandık. 5 maç boyunca her şeyimi vermeye hazırım. Önemli olan Galatasaray'ın başarısı” dedi.


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