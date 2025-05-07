Beşinci yıldız için her şeyimi vereceğim

Galatasaray’ın Nijeryalı forveti Victor Osimhen, reklam yüzü olduğu Ülker Çizi'nin etkinliğine katıldı. Türkiye’de kendisinin, ve ailesinin çok mutlu olduğunu dile getiren yıldız futbolcu, "Burada inanılmaz bir taraftar grubu var. Türk halkı futbolu çok seviyor. Ben ve ailem burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Özellikle kızım 1.5 yaşında olmasına rağmen Galatasaray marşlarını biliyor, onları söylüyor. Türkiye’nin en büyük takımı Galatasaray’da görev almaktan da çok mutluyum" diye konuştu.