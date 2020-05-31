LA LİGA


Bilbao hocası ile 'devam' dedi

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Athletic Bilbao, teknik direktör Gaizka Garitano'nun sözleşmesini bir yıl uzattı.

Haber Merkezi AA
İmza töreninde sosyal mesafeye dikkat edildi.

İmza töreninde sosyal mesafeye dikkat edildi.

Athletic Bilbao Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, 2018'in aralık ayından bu yana A takımı çalıştıran 44 yaşındaki İspanyol teknik adam Gaizka Garitano ile 2020-21 sezonu sonuna kadar geçerli yeni sözleşme imzalandı.

Bu sezon yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden 27. haftada ara verilen La Liga'da 10. sırada yer alan Athletic Bilbao, İspanya Kral Kupası'nda Real Sociedad ile final oynayacak.


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