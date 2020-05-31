Bilbao hocası ile 'devam' dedi

Athletic Bilbao Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, 2018'in aralık ayından bu yana A takımı çalıştıran 44 yaşındaki İspanyol teknik adam Gaizka Garitano ile 2020-21 sezonu sonuna kadar geçerli yeni sözleşme imzalandı.

Bu sezon yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden 27. haftada ara verilen La Liga'da 10. sırada yer alan Athletic Bilbao, İspanya Kral Kupası'nda Real Sociedad ile final oynayacak.

🚨 OFICIAL I Gaizka Garitano firma su continuidad en el banquillo del #AthleticClub una temporada más 🤝



🔗 Todos los detalles de la renovación 👉 https://t.co/bxb4D6pJ0J#Garitano2021 #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/fpSuUhQrNO — Athletic Club (@AthleticClub) 31 Mayıs 2020



