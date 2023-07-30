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Spor

Bjelica'nın raporu hazır

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile teknik direktör Nenad Bjelica, bugün oynanacak AEK maçından sonra bir araya gelecek. İkili, gönderilmesi düşünülen oyuncular ve alınması planlanan Petkovic ve Chukwuani'nin durumunu da değerlendirecek.

Ali Kemal Yazıcı
09:20 . 30/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Siopis - Petkovic - Chukwuani

Siopis - Petkovic - Chukwuani

Slovenya kampını tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönen Trabzonspor'da önümüzdeki hafta hareketli geçecek. Bugün oynanacak AEK maçı için Trabzon'a gelecek olan Başkan Ertuğrul Doğan ile Teknik direktör Nenad Bjelica, transfere son şekli vermek için bir araya gelecek.


Öncelikli olarak alınması planlanan oyuncularla ilgili gelişmeleri gönderilmesi düşünülen futbolcular konusunda da son kararı verecek.


Siopis'te bonservis beklentisi

Özellikle ülkesine dönmek isteyen Siopis'in durumunun ele alınacağı toplantıda Yunan oyuncunun bonservis ücretiyle gönderilmesi planlanıyor.


Alt yapıdan gelen oyuncuların durumunun da değerlendirilmesi beklenen toplantıda ön görüşme yapılan Lyngby takımının 20 yaşındaki Danimarkalı orta saha oyuncusu Tochi Chukwuani ile prensip anlaşmasına varılan 28 yaşındaki Hırvat santrfor Bruno Petkovic'in durumu masaya yatırılarak somut adımlar atılacak.


Petkovic için, kulübü Dinamo Zagreb'in Şampiyonlar Ligi'ndeki ön eleme maçlarının bitmesi bekleniyor.




#Trabzonspor
#Nenad Bjelica
#Süper Lig
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