Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 2 Ekim Perşembe maç programı ve yayıncı kanallar

Futbolseverlerin gözü 2 Ekim Perşembe gününün maçlarında! Avrupa Ligi, Konferans Ligi, TFF 1. Lig ve Avrupa’nın dev liglerinde heyecan dorukta. Bugün UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe, Fransız ekibi Nice ile karşılaşacak ve mücadele saat 19.45’te TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Konferans Ligi’nde ise Samsunspor, deplasmanda Legia Varşova ile kozlarını paylaşacak. Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A ve Ligue 1’de de kritik karşılaşmalar futbol tutkunlarını bekliyor. İşte 2 Ekim Perşembe günü oynanacak maçların tam listesi, saatleri ve yayıncı kanallarıyla birlikte bugünün futbol programı…
UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI
UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta maçları bugün yapılacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci organizasyonunun 2. haftasında 18 maç oynanacak. Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, saat 19.45'te Fransız ekibi Nice'i konuk edecek.
Lig usulü 36 takımın mücadele ettiği sezonda 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek. Sıralamada 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde 2. haftanın programı şöyle:
19:45 | Roma - Lille (Tabii)
19:45 | Bologna - Freiburg (Tabii)
19:45 | Brann - Utrecht (Tabii)
19:45 | Celtic - Braga (Tabii)
19:45 | FCSB - Young Boys (Tabii)
19:45 | Fenerbahçe - Nice (TRT 1)
19:45 | Ludogorets - Real Betis (Tabii)
19:45 | Panathinaikos - G.A. Eagles (Tabii)
19:45 | Viktoria Plzen - Malmö (Tabii)
22:00 | Basel - Stuttgart (Tabii)
22:00 | Celta Vigo - PAOK (Tabii)
22:00 | Porto - Kızılyıldız (Tabii)
22:00 | Feyenoord - Aston Villa (Tabii)
22:00 | Genk - Ferencvaros (Tabii)
22:00 | Lyon - Salzburg (Tabii)
22:00 | Maccabi Tel Aviv - Dinamo Zagreb (Tabii)
22:00 | Nottingham Forest - Midtjylland (Tabii)
22:00 | Sturm Graz - Glasgow Rangers (Tabii)
UEFA KONFERANS LİGİ MAÇ PROGRAMI
UEFA Konferans Ligi'nde lig aşaması karşılaşmaları bu akşam başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının lig aşamasında ilk hafta maçları yarın oynanacak. Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Samsunspor, saat 22.00'de Polonya ekibi Legia Varşova'ya konuk olacak.
UEFA Konferans Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı şöyle:
19:45 | Dinamo Kiev - Crystal Palace
19:45 | Jagiellonia - Hamrun
19:45 | KuPS - FC Drita
19:45 | FC Lausanne - Breidablik
19:45 | Lech Poznan - Rapid Wien
19:45 | Noah - Rijeka
19:45 | Omonia - Mainz
19:45 | Rayo Vallecano - Shkendija
19:45 | Zrinjski - Lincoln City
22:00 | Aberdeen - Shakhtar Donetsk (Tabii)
22:00 | AEK Larnaca - AZ Alkmaar
22:00 | NK Celje - AEK
22:00 | Fiorentina - Sigma Olomouc
22:00 | Legia Varşova - Samsunspor (TRT 1)
22:00 | Rakow Czestochowa - Uni. Craiova
22:00 | Shelbourne - Hacken
22:00 | Slovan Bratislava - Strasbourg
22:00 | Sparta Prag - Shamrock Rovers