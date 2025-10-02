Yeni Şafak
Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 2 Ekim Perşembe maç programı ve yayıncı kanallar

18:482/10/2025, Perşembe
G: 2/10/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Futbolda günün programı
Futbolseverlerin gözü 2 Ekim Perşembe gününün maçlarında! Avrupa Ligi, Konferans Ligi, TFF 1. Lig ve Avrupa’nın dev liglerinde heyecan dorukta. Bugün UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe, Fransız ekibi Nice ile karşılaşacak ve mücadele saat 19.45’te TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Konferans Ligi’nde ise Samsunspor, deplasmanda Legia Varşova ile kozlarını paylaşacak. Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A ve Ligue 1’de de kritik karşılaşmalar futbol tutkunlarını bekliyor. İşte 2 Ekim Perşembe günü oynanacak maçların tam listesi, saatleri ve yayıncı kanallarıyla birlikte bugünün futbol programı…

Bugün kimin maçı var sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. 2 Ekim Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe - Nice maçı TRT 1’de, Konferans Ligi’nde ise Samsunspor - Legia Varşova maçı TRT 1 ekranlarında futbol tutkunlarıyla buluşacak. İşte saat saat bugünkü maç programı, yayıncı kanallar ve detaylar…


UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta maçları bugün yapılacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci organizasyonunun 2. haftasında 18 maç oynanacak. Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, saat 19.45'te Fransız ekibi Nice'i konuk edecek.


Lig usulü 36 takımın mücadele ettiği sezonda 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek. Sıralamada 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.


UEFA Avrupa Ligi'nde 2. haftanın programı şöyle:

19:45 | Roma - Lille (Tabii)

19:45 | Bologna - Freiburg (Tabii)

19:45 | Brann - Utrecht (Tabii)

19:45 | Celtic - Braga (Tabii)

19:45 | FCSB - Young Boys (Tabii)

19:45 | Fenerbahçe - Nice (TRT 1)

19:45 | Ludogorets - Real Betis (Tabii)

19:45 | Panathinaikos - G.A. Eagles (Tabii)

19:45 | Viktoria Plzen - Malmö (Tabii)

22:00 | Basel - Stuttgart (Tabii)

22:00 | Celta Vigo - PAOK (Tabii)

22:00 | Porto - Kızılyıldız (Tabii)

22:00 | Feyenoord - Aston Villa (Tabii)

22:00 | Genk - Ferencvaros (Tabii)

22:00 | Lyon - Salzburg (Tabii)

22:00 | Maccabi Tel Aviv - Dinamo Zagreb (Tabii)

22:00 | Nottingham Forest - Midtjylland (Tabii)

22:00 | Sturm Graz - Glasgow Rangers (Tabii)


UEFA KONFERANS LİGİ MAÇ PROGRAMI

UEFA Konferans Ligi'nde lig aşaması karşılaşmaları bu akşam başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının lig aşamasında ilk hafta maçları yarın oynanacak. Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Samsunspor, saat 22.00'de Polonya ekibi Legia Varşova'ya konuk olacak.


UEFA Konferans Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı şöyle:

19:45 | Dinamo Kiev - Crystal Palace

19:45 | Jagiellonia - Hamrun

19:45 | KuPS - FC Drita

19:45 | FC Lausanne - Breidablik

19:45 | Lech Poznan - Rapid Wien

19:45 | Noah - Rijeka

19:45 | Omonia - Mainz

19:45 | Rayo Vallecano - Shkendija

19:45 | Zrinjski - Lincoln City

22:00 | Aberdeen - Shakhtar Donetsk (Tabii)

22:00 | AEK Larnaca - AZ Alkmaar

22:00 | NK Celje - AEK

22:00 | Fiorentina - Sigma Olomouc

22:00 | Legia Varşova - Samsunspor (TRT 1)

22:00 | Rakow Czestochowa - Uni. Craiova

22:00 | Shelbourne - Hacken

22:00 | Slovan Bratislava - Strasbourg

22:00 | Sparta Prag - Shamrock Rovers



